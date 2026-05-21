La Ertzaintza detiene a un hombre de 71 años con 110.000 archivos de pornografía infantil en Gipuzkoa

Un hombre de 71 años ha sido detenido por la Ertzaintza en Azpeitia, Gipuzkoa, con 110.000 fotos y vídeos de pornografía infantil en sus equipos informáticos, ha informado este jueves el Departamento vasco de Seguridad.

Las y los ertzainas realizaron un dispositivo de entrada y registro en un inmueble, encontrando 280 GB de contenido relacionado con estos hechos. Las pesquisas policiales han permitido la identificación del investigado, el cual disponía de una serie de claves y códigos de usuario para ser utilizados en la red o en aplicaciones donde pedófilos comparten y transfieren archivos con contenidos de pornografía con menores.

La Ertzaintza registra el domicilio del acusado de tenencia de pornografía infantil Ertzaintza

Los agentes han procedido a la detención del hombre, acusado de un delito de posesión de material de abuso sexual infantil y, tras finalizar las diligencias policiales correspondientes, ha sido puesto en la mañana de este jueves a disposición judicial.

La Ertzaintza destaca que ya en el año 2011, el acusado fue detenido por la Policía Nacional por un delito de corrupción de menores, y en 2014 por la Guardia Civil, por un delito de pornografía de menores.

Los agentes continúan con la investigación para poder identificar tanto a las víctimas que aparecen en las imágenes como a otros posibles autores implicados en los hechos.