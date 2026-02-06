Detienen a un padre que retransmitía las agresiones sexuales a su hija menor a cambio de dinero virtual y fama

La Policía Nacional ha detenido en Madrid a un hombre por retransmitir en directo, a través de una aplicación de directos de streaming, los abusos sexuales cometidos sobre su propia hija menor de edad, a cambio de monedas virtuales que posteriormente intercambiaba para aumentar su popularidad y adquirir regalos.

La investigación se inició a finales del pasado mes de noviembre tras el aviso de un ciudadano al correo electrónico habilitado por la Policía Nacional para denunciar delitos de pornografía infantil. De esta manera, después, los agentes localizaron en Madrid capital y detuvieron al agresor sexual, que ya se encuentra en prisión provisional, según ha informado este viernes la Dirección General de la Policía.

Durante el registro realizado en su domicilio, se intervinieron dos teléfonos móviles en los que se halló una gran cantidad de material pornográfico. Y la investigación comenzó tras un email anónimo recibido en el correo 'denuncias.pornografía.infantil@policia.es', canal de colaboración ciudadana específico habilitado por la Policía Nacional para esta materia concreta.

Los investigadores de la Unidad Central de Ciberdelincuencia, especializados en la protección del menor, constataron que el detenido utilizaba salas privadas de retransmisión en directo para captar previamente a usuarios interesados, mostrando como reclamo imágenes en las que aparecía tumbado en una cama junto a su hija. Posteriormente, a través de otra aplicación y tras contactar con los usuarios mediante un servicio de mensajería externa, difundía en directo los abusos que él mismo cometía sobre la niña.