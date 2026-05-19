No es un vídeo real de la 'cascada de fuego' de Yosemite, es IA

Circula en las redes sociales un vídeo de agua anaranjada cayendo desde lo alto de una montaña y lo presentan como si mostrase "un río de fuego" en el parque nacional de Yosemite, en California (Estados Unidos), teñida de rojo por el efecto de la luz solar. Las imágenes están generadas con inteligencia artificial, aunque ese fenómeno, conocido como 'cascada de fuego', sí que se registra cada año cuando se cumplen determinadas condiciones.

"Durante unos minutos cada año, la luz del sol hace que esta cascada de Yosemite se vea como un río de fuego", dice un mensaje compartido en X más de 9.000 veces desde el 16 de mayo. La publicación adjunta un vídeo de agua anaranjada cayendo desde lo alto de una montaña mientras varias personas graban con su móvil la escena. La grabación se difunde como si mostrase una situación real en otras redes sociales como Instagram o Facebook.

El fenómeno es real, pero el vídeo está creado con IA Las imágenes difundidas en redes están generadas con inteligencia artificial. En VerificaRTVE, hemos analizado el vídeo con la herramienta Hive Moderation. Determina que el contenido está creado con IA con un 96,7% de probabilidad, una cifra que sube al 98,8% en algunos fragmentos del vídeo. El video de la cascada de Yosemite tiene varios errores propios de la IA que detectamos con un análisis fotograma a fotograma. En el minuto 0:00, justo antes de cumplirse el primer segundo, vemos un brazo con manga azul del que, de un instante a otro, emerge un teléfono móvil de la nada, como puedes observar en la imagen inferior. El fotograma que muestra la mano sin móvil y el siguiente en el que surge el aparato Autor: VerificaRTVE VerificaRTVE Además, en torno al minuto 0:14, el vídeo muestra otro error gráfico propio de los contenidos generados con esta tecnología. La segunda persona situada en la esquina inferior derecha sujeta el móvil con una sola mano y la mano izquierda surge de manera progresiva hasta que aparece sosteniendo el aparato por el otro lado. A la izquierda, el fotograma donde aparece una sola mano sujetando el móvil; a la derecha, se aprecian las dos manos. Autor: VerificaRTVE VerificaRTVE También observamos un tercer detalle incongruente con una grabación real. En el vídeo, los teléfonos móviles registran la misma imagen, cuando los encuadres, aunque similares, deberían ser ligeramente distintos. A la izquierda, el fotograma donde aparece una sola mano sujetando el móvil; a la derecha, se aprecian las dos manos. Autor: VerificaRTVE VerificaRTVE