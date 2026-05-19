No es un vídeo real de la 'cascada de fuego' de Yosemite, es IA
Circula en las redes sociales un vídeo de agua anaranjada cayendo desde lo alto de una montaña y lo presentan como si mostrase "un río de fuego" en el parque nacional de Yosemite, en California (Estados Unidos), teñida de rojo por el efecto de la luz solar. Las imágenes están generadas con inteligencia artificial, aunque ese fenómeno, conocido como 'cascada de fuego', sí que se registra cada año cuando se cumplen determinadas condiciones.
"Durante unos minutos cada año, la luz del sol hace que esta cascada de Yosemite se vea como un río de fuego", dice un mensaje compartido en X más de 9.000 veces desde el 16 de mayo. La publicación adjunta un vídeo de agua anaranjada cayendo desde lo alto de una montaña mientras varias personas graban con su móvil la escena. La grabación se difunde como si mostrase una situación real en otras redes sociales como Instagram o Facebook.
El fenómeno es real, pero el vídeo está creado con IA
Las imágenes difundidas en redes están generadas con inteligencia artificial. En VerificaRTVE, hemos analizado el vídeo con la herramienta Hive Moderation. Determina que el contenido está creado con IA con un 96,7% de probabilidad, una cifra que sube al 98,8% en algunos fragmentos del vídeo.
El video de la cascada de Yosemite tiene varios errores propios de la IA que detectamos con un análisis fotograma a fotograma. En el minuto 0:00, justo antes de cumplirse el primer segundo, vemos un brazo con manga azul del que, de un instante a otro, emerge un teléfono móvil de la nada, como puedes observar en la imagen inferior.
Además, en torno al minuto 0:14, el vídeo muestra otro error gráfico propio de los contenidos generados con esta tecnología. La segunda persona situada en la esquina inferior derecha sujeta el móvil con una sola mano y la mano izquierda surge de manera progresiva hasta que aparece sosteniendo el aparato por el otro lado.
También observamos un tercer detalle incongruente con una grabación real. En el vídeo, los teléfonos móviles registran la misma imagen, cuando los encuadres, aunque similares, deberían ser ligeramente distintos.
La 'cascada de fuego', un espectáculo que se repite cada año
La cascada de fuego de Yosemite es un fenómeno real. Cada año en febrero, si se cumplen determinadas condiciones, en el Parque Nacional de Yosemite, en Estados Unidos, se produce este espectáculo visual. Durante varios días, al atardecer, los rayos de sol inciden de tal manera sobre la cascada Cola de Caballo, en una de las paredes del monolito granítico El Capitán, que parece que el salto de agua se convierte en un río de lava. Este fenómeno se conoce como la 'cascada de fuego' y las imágenes reales son tan atractivas como las que se han compartido generadas con inteligencia artificial.
En VerificaRTVE, te hemos contado otros casos en los que la inteligencia artificial se ha utilizado para engañar o para desinformar teniendo como punto de partida imágenes que sí son reales. Es lo que han hecho algunos perfiles en plataformas como TikTok creando cuentas falsas que suplantan a profesionales médicos reales.También te hemos alertado de la difusión de este vídeo falso a partir de la grabación real del ataque en la cena de corresponsales de Washington.