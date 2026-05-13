Serrat no ha creado esta canción sobre la soledad de las personas mayores, es IA

Nos habéis consultado en nuestro WhatsApp si una canción dedicada a la soledad que sufren las personas mayores la ha compuesto el cantautor catalán Joan Manuel Serrat. Es falso, se trata de una canción generada con IA. Las publicaciones que la difunden contienen una marca de agua de Suno, una herramienta de creación musical mediante inteligencia artificial. Además, Joan Manuel Serrat está retirado desde 2022 y esta canción no se encuentra dentro de la discografía del artista que se puede consultar en su página web.

La canción nos la habéis enviado por WhatsApp en formato vídeo. Dura 3 minutos y 32 segundos y se titula "Sin nosotros no". En la parte superior leemos "Serrart (sic) y la soledad" y en la parte inferior se reproduce la letra de la canción. El estribillo dice: "Que no, que no. Sin nosotros no / Que la vida no acaba en la jubilación / Que somos memoria, camino y raíz / Y aún nos queda mucho por decir aquí". El tema aborda asuntos como la invisibilidad, la soledad y la marginación de las personas mayores, reivindicando su voz y su presencia en la sociedad. Hemos comprobado que también circula en redes sociales como Instagram y X atribuida a Serrat.