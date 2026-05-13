Serrat no ha creado esta canción sobre la soledad de las personas mayores, es IA
- No es una canción de Rosalía en memoria de las víctimas de la dana, es IA
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Nos habéis consultado en nuestro WhatsApp si una canción dedicada a la soledad que sufren las personas mayores la ha compuesto el cantautor catalán Joan Manuel Serrat. Es falso, se trata de una canción generada con IA. Las publicaciones que la difunden contienen una marca de agua de Suno, una herramienta de creación musical mediante inteligencia artificial. Además, Joan Manuel Serrat está retirado desde 2022 y esta canción no se encuentra dentro de la discografía del artista que se puede consultar en su página web.
La canción nos la habéis enviado por WhatsApp en formato vídeo. Dura 3 minutos y 32 segundos y se titula "Sin nosotros no". En la parte superior leemos "Serrart (sic) y la soledad" y en la parte inferior se reproduce la letra de la canción. El estribillo dice: "Que no, que no. Sin nosotros no / Que la vida no acaba en la jubilación / Que somos memoria, camino y raíz / Y aún nos queda mucho por decir aquí". El tema aborda asuntos como la invisibilidad, la soledad y la marginación de las personas mayores, reivindicando su voz y su presencia en la sociedad. Hemos comprobado que también circula en redes sociales como Instagram y X atribuida a Serrat.
Es una canción generada con 'Suno'
Esta canción no es de Joan Manuel Serrat, está generada con IA. En la parte inferior del vídeo que reproduce la canción leemos 'Made With Suno'. Suno es una aplicación que permite generar música basada en inteligencia artificial. En el vídeo también leemos un perfil que localizamos en esta misma plataforma. Otro indicio de que la canción no es auténtica es un fallo ortográfico en el nombre del cantante: leemos "Serrart" y no Serrat.
Además, este tema no aparece en la discografía del artista catalán, que se puede consultar en su página web oficial. No hay ninguna canción titulada 'Sin nosotros no'. Joan Manuel Serrat está retirado de los escenarios desde diciembre de 2022, cuando concluyó su gira 'El vicio de cantar 1965-2022' con un concierto en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Sin embargo, volverá a actuar el 22 de noviembre en una gala benéfica en Menorca. Este 12 de mayo se anunció que recibirá el Premio de Honor de la Academia de la Música.
En VerificaRTVE ya hemos advertido sobre canciones generadas con IA que atribuyen falsamente a artistas famosos. Por ejemplo, esta canción sobre la dana que no tiene ninguna relación con Rosalía. También circuló una carta dirigida a los palestinos de Gaza que no escribió Joan Manuel Serrat, como decían en redes sociales.