Nacen los primeros cachorros de los linces ibéricos reintroducidos en la comarca del Cerrato palentino

La reintroducción del lince ibérico en Castilla y León ha dado un paso más con el nacimiento de los primeros cinco cachorros, nacidos en dos camadas diferentes y con las hembras Virgo y Valeriana como madres, tras ser liberadas en 2025 en la comarca del Cerrato palentino.

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León ha detallado que Virgo ha parido tres cachorros y Valeriana dos, con lo que se producen los primeros nacimientos de linces en la mitad norte de España varias décadas después de su extinción.

Cuando se acaba de cumplir un año del proyecto de reintroducción de esta emblemática especie, los frutos llegan precisamente de la primera hembra de lince que pisó el Cerrato, Virgo, soltada el 17 de febrero de 2025, procedente del centro de cría de El Acebuche, dentro del Parque Nacional de Doñana, en Huelva, emparejada con Villano, un ejemplar procedente de Zarza de Granadilla (Cáceres).

Por su parte, Valeriana, procedente del centro de cría de Silves, en Portugal, fue liberada el 29 de abril, y forma la segunda pareja reproductora junto con Vendaval, ejemplar procedente de traslocación de Castilla-La Mancha.

Los técnicos de la Consejería de Medio Ambiente creen que estos nacimientos evidencian la importancia del protocolo de traslocaciones aprobado a nivel nacional para el reforzamiento de las áreas de reintroducción con ejemplares de campo.