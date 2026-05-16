Nacen los primeros cachorros de los linces ibéricos reintroducidos en la comarca del Cerrato palentino
- Son los primeros nacimientos de linces en la mitad norte de España varias décadas después de su extinción
- La Junta ha destacado que es un hecho "totalmente excepcional", al producirse solo un año después de la suelta
La reintroducción del lince ibérico en Castilla y León ha dado un paso más con el nacimiento de los primeros cinco cachorros, nacidos en dos camadas diferentes y con las hembras Virgo y Valeriana como madres, tras ser liberadas en 2025 en la comarca del Cerrato palentino.
La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León ha detallado que Virgo ha parido tres cachorros y Valeriana dos, con lo que se producen los primeros nacimientos de linces en la mitad norte de España varias décadas después de su extinción.
Cuando se acaba de cumplir un año del proyecto de reintroducción de esta emblemática especie, los frutos llegan precisamente de la primera hembra de lince que pisó el Cerrato, Virgo, soltada el 17 de febrero de 2025, procedente del centro de cría de El Acebuche, dentro del Parque Nacional de Doñana, en Huelva, emparejada con Villano, un ejemplar procedente de Zarza de Granadilla (Cáceres).
Por su parte, Valeriana, procedente del centro de cría de Silves, en Portugal, fue liberada el 29 de abril, y forma la segunda pareja reproductora junto con Vendaval, ejemplar procedente de traslocación de Castilla-La Mancha.
Los técnicos de la Consejería de Medio Ambiente creen que estos nacimientos evidencian la importancia del protocolo de traslocaciones aprobado a nivel nacional para el reforzamiento de las áreas de reintroducción con ejemplares de campo.
Los partos tuvieron lugar durante la última semana de marzo y primera de abril
Gracias al seguimiento por telemetría se ha podido comprobar que ambos partos tuvieron lugar durante la última semana de marzo y primera semana de abril, por lo que los cachorros tienen ya cerca del mes y medio de vida.
La Consejería considera que se trata de un hecho "totalmente excepcional", al producirse estos nacimientos solo un año después de la suelta, lo que ha vinculado con la buena selección del área de reintroducción y con los trabajos de mejora del hábitat, junto con las medidas preventivas de atropellos y las nuevas instalaciones de cuarentena para los ejemplares, con una inversión total de unos dos millones de euros.
Además, estas actuaciones se completarán con el desarrollo de un ambicioso programa de educación ambiental, que dará comienzo en el próximo curso escolar, y que recorrerá todos los colegios del Cerrato palentino y de las comarcas vecinas.
La Junta de Castilla y León ha expresado su agradecimiento hacia los artífices de este logro ambiental, entre quienes cita a los técnicos que han desplegado este proyecto, alcaldes, vecinos, propietarios, titulares de cotos de caza y a fotógrafos y naturalistas por la observación responsable de los ejemplares.