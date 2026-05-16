Al menos ocho heridos, cuatro de ellos graves, en un atropello múltiple en Módena, en el norte de Italia
- Se trata de un ciudadano italiano de segunda generación de 31 años, de origen marroquí, que ha sido detenido
- Al salir del vehículo, ha intentado apuñalar a una persona que ha logrado reducirlo mientras llegaba la policía
Al menos ocho personas han resultado heridas, cuatro de ellas de gravedad, tras ser atropelladas por un vehículo que circulaba a gran velocidad por el centro de Módena, en el norte de Italia. El conductor, que intentó huir, ha podido ser detenido.
Según las primeras reconstrucciones, el coche, que circulaba a gran velocidad por las calles del centro de la ciudad ha arrolado a varios peatones en Largo Porta Bologna y luego se ha estrellado contra el escaparate de una tienda.
Al salir del vehículo, el conductor ha intentado apuñalar a una persona que ha logrado reducirlo mientras llegaba la policía, que finalmente lo ha detenido.
El departamento de sanidad de la localidad ha informado que los heridos son ocho: cinco mujeres y tres hombres. En el hospital de Baggiovara han ingresado en estado grave dos mujeres de 53 y 69 años y menos grave un hombre de 69 años, mientras que al Hospital Maggiore de Bolonia han llegado en condiciones críticas una mujer de 55 años y otro hombre, también grave, de 52. Mientras que otras tres personas, de 27, 71 y 47 años, están ingresadas pero sus condiciones no son graves.
El conductor es un ciudadano italiano de segunda generación
Según medios locales, el detenido es Salim El Koudri, un ciudadano italiano de segunda generación de 31 años con familia de origen marroquí nacido en la localidad de Seriate, en la provincia de Bérgamo, pero residente en Módena.
"Necesitamos comprender la naturaleza del suceso, pero es un acto trágico. Estoy profundamente consternado. Sea cual sea su naturaleza, es un hecho muy grave. Si se tratara de un atentado, sería aún más grave", ha dicho el alcalde de Módena, Massimo Mezzetti, quien ha acudido al lugar de los hechos inmediatamente después del suceso.
Entre los heridos hay dos que se encuentran muy graves, sobre todo una mujer en estado crítico. "Una mujer probablemente tendrá que ser sometida a la amputación de ambas piernas: quedó aplastada contra el escaparate", ha explicado el alcalde.
El regidor de la ciudad de la región de Emilia-Romaña ha dicho desconocer la identidad del conductor, aunque ha añadido que algunos testigos le habían asegurado que era de origen norteafricano. "Se desconoce si conducía bajo los efectos de las drogas o si actuó deliberadamente. Actualmente se encuentra en la comisaría siendo interrogado", ha indicado el alcalde.
La persona que ha logrado retenerlo ha explicado que le persiguió con otras cuatro o cinco personas y que después de desaparecer tras unos coches reapareció con un cuchillo en la mano y le atacó causándole algunas heridas, ninguna de gravedad.
Otros testigos descartan que se tratara de un accidente y apuntan a un gesto voluntario ya que el vehículo iba a más de 100 kilómetros por hora.
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, está siguiendo con la máxima atención lo ocurrido en Módena y se mantiene en contacto permanente con el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, y con el subsecretario de la Presidencia del Consejo de Ministros, encargado de la seguridad de la República, Alfredo Mantovano, han informado fuentes del Gobierno.