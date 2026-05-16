Al menos ocho heridos, cuatro de ellos graves, en un atropello múltiple en Módena, en el norte de Italia

Al menos ocho personas han resultado heridas, cuatro de ellas de gravedad, tras ser atropelladas por un vehículo que circulaba a gran velocidad por el centro de Módena, en el norte de Italia. El conductor, que intentó huir, ha podido ser detenido.

Según las primeras reconstrucciones, el coche, que circulaba a gran velocidad por las calles del centro de la ciudad ha arrolado a varios peatones en Largo Porta Bologna y luego se ha estrellado contra el escaparate de una tienda.

Al salir del vehículo, el conductor ha intentado apuñalar a una persona que ha logrado reducirlo mientras llegaba la policía, que finalmente lo ha detenido.

El departamento de sanidad de la localidad ha informado que los heridos son ocho: cinco mujeres y tres hombres. En el hospital de Baggiovara han ingresado en estado grave dos mujeres de 53 y 69 años y menos grave un hombre de 69 años, mientras que al Hospital Maggiore de Bolonia han llegado en condiciones críticas una mujer de 55 años y otro hombre, también grave, de 52. Mientras que otras tres personas, de 27, 71 y 47 años, están ingresadas pero sus condiciones no son graves.