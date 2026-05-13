Peter Jackson: "No veo problema con la IA si tienes permiso con lo que muestras, si no es robar"

Peter Jackson fue expulsado del Palacio de Festivales de Cannes por querer entrar con pantalones cortos. No en este festival, sino en 1987, cuando tenía 26 años y venía al mercado a vender Mal gusto, una película de género “hecha los fines de semana” que, dice, perfectamente podría no haberse comprado y acabar con su carrera.

Pero se vendió porque era puro talento gamberro y ayer, 39 años después, recogió la Palma de Oro de Honor del Festival de Cannes a manos de Elijah Wood. “Estuvo tentado en ponerme un esmoquin y pantalones cortos”, confiesa relajado frente a mil personas en la sala Debussy.

La enorme expectación para ver a Jackson en Cannes reafirma una vez más que los asistentes del festival ansían tanto el gran espectáculo como la radicalidad. Cannes es también nostalgia y Jackson, aunque con edad todavía perfecta para el negocio, 64 años, remite a felices tiempos pasados.

00.59 min Peter Jackson recoge la Palma de Oro de Honor en Cannes

Hay cuatro Peter Jackson. El de culto, director de las salvajes Mal gusto o Braindead: Tu madre se ha comido a mi perro; el más prestigioso, alabado por Criaturas celestiales (donde descubrió nada menos que a Kate Winslet); el fenómeno mundial de la saga El señor los anillos y el Jackson postsaga, en la resaca siempre de un éxito tan descomunal, rehén de comparar con ese molde cualquier cosa que filme.

Lo que deja de subrayar es que se encoge de hombros cuando escucha ‘cine de autor’. “En mi vida pensé que podía ganar una Palma de Oro, para mí si hubiera pensado ser bailarín de ballet o saltador de altura olímpico. No puedo ni soñar con eso, pero estoy encantado de ganar una Palma sin presentar una película”.

Jackson habla sin épica ni romanticismo de su oficio, del que desgrana reglas sencillas que, desde luego, le han funcionado. “No puedo hacer películas que no me gusten porque las hago para mí. No para el público: hago lo que disfruto al verlo”.

Si hace cine se debe a King Kong. “La vi cuando tenía 8 o 9 años en la televisión y cambió mi vida. Es el momento en el que decidí hacer películas”. No tardó mucho, porque filmó con una cámara de Super 8 su versión amateur.