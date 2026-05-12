Operan por primera vez a un bebé de tres meses de una obstrucción renal con el robot Da Vinci
- Este hito médico lo ha conseguido el Hospital 12 de Octubre de la Comunidad de Madrid
- El paciente ha recibido el alta en el centro madrileño a las 48 horas de la intervención y evoluciona favorablemente
Nuevo hito médico en España. El Hospital 12 de Octubre de la Comunidad de Madrid ha conseguido operar a un bebé de tres meses de una obstrucción renal con el robot Da Vinci. Los cirujanos han tenido que trabajar con una precisión milimétrica ya que el riñón de este joven paciente a penas medía cinco centímetros, tamaño similar al de una ciruela.
La operación, en la que ha sido necesario extirpar a través del sistema robótico un estrechamiento en dicho órgano que impedía que la orina fluyera con normalidad hacia el uréter y la vejiga, ha resultado exitosa. El paciente, al que también se le ha conseguido reconstruir la vía urinaria, ha recibido el alta en el centro madrileño a las 48 horas de la intervención y evoluciona favorablemente. Actualmente, el centro realiza las pruebas de seguimiento pertinentes para confirmar el drenaje correcto de la vía urinaria.
Esta operación es la primera de sus características en España a un paciente de tan corta edad con esta enfermedad renal y ha puesto de manifiesto que el uso de esta tecnología en niños de estas edades no solo es posible, sino también seguro, según destaca en un comunicado la Comunidad de Madrid.
Visión en tres dimensiones y alta precisión
El doctor Daniel Cabezalí, cirujano pediátrico del Hospital 12 de Octubre, ha resaltado la importancia de "aprovechar las ventajas del robot, la magnificación, la visión en tres dimensiones y la precisión que ofrece al cirujano para que estas cirugías reconstructivas sean un éxito".
Por su parte, la enfermera Helena Martín ha destacado los beneficios para el paciente: "Toda esta precisión técnica se traduce en una pronta recuperación de los pacientes y en un éxito de todas las cirugías que realizamos, permitiendo que los niños regresen a sus hogares en un periodo de tiempo mucho más breve".
Esta intervención consolida al Hospital 12 de Octubre como un centro de referencia nacional en cirugía pediátrica de alta complejidad. En marzo de 2025, el Servicio Pediátrico del centro ya consiguió realizar una intervención con cirugía robótica en un bebé de apenas 10 meses y ocho kilos de peso, que en aquel momento era el paciente más pequeño operado con esta tecnología en España. A día de hoy, estas intervenciones en pacientes tan pequeños siguen siendo muy poco frecuentes en el mundo, con sólo algún caso descrito previamente en Asia.