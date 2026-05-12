Operan por primera vez a un bebé de tres meses de una obstrucción renal con el robot Da Vinci

Nuevo hito médico en España. El Hospital 12 de Octubre de la Comunidad de Madrid ha conseguido operar a un bebé de tres meses de una obstrucción renal con el robot Da Vinci. Los cirujanos han tenido que trabajar con una precisión milimétrica ya que el riñón de este joven paciente a penas medía cinco centímetros, tamaño similar al de una ciruela.

La operación, en la que ha sido necesario extirpar a través del sistema robótico un estrechamiento en dicho órgano que impedía que la orina fluyera con normalidad hacia el uréter y la vejiga, ha resultado exitosa. El paciente, al que también se le ha conseguido reconstruir la vía urinaria, ha recibido el alta en el centro madrileño a las 48 horas de la intervención y evoluciona favorablemente. Actualmente, el centro realiza las pruebas de seguimiento pertinentes para confirmar el drenaje correcto de la vía urinaria.

Esta operación es la primera de sus características en España a un paciente de tan corta edad con esta enfermedad renal y ha puesto de manifiesto que el uso de esta tecnología en niños de estas edades no solo es posible, sino también seguro, según destaca en un comunicado la Comunidad de Madrid.