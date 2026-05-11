El rey recuerda el origen griego de su madre y señala: "España es diversidad, trabajemos por hacerlo cada día mejor"

El rey Felipe VI ha defendido que España "es diversidad" y ha señalado que lo importante es que "todos nos reconozcamos en el país que compartimos y trabajemos por hacerlo cada día mejor". Así se ha dirigido este lunes el monarca al portavoz de los alumnos premiados en una nueva edición del concurso escolar ¿Qué es un rey para ti?, Javier Fernández, de 12 años.

"Aquí donde me tienes soy español porque nací aquí y una parte de mi herencia es española pero también tengo herencia genética de muchísimos sitios, eso es también Europa es España es diversidad lo importante es que todos nos reconozcamos en el país que compartimos y trabajemos por hacerlo cada día mejor", le ha dicho el monarca al portavoz de los escolares en su intervención final en el acto en el Palacio de El Pardo.

“El rey recibe en audiencia a los ganadores del concurso escolar '¿Qué es un rey para ti?' en el Palacio Real de El Pardo.



Javier Fernández es uno de los alumnos premiados. pic.twitter.com/9xgfuBAKXr“ — RTVE Noticias (@rtvenoticias) May 11, 2026

El monarca ha reaccionado con estas palabras a la intervención del alumno que antes ha contado cómo su padre es de África y se encuentra en la República Democrática del Congo: "Tú dices que tienes una parte de tus genes, al menos la mitad que vienen de África, tu padre está en República Democrática del Congo, salúdale de nuestra parte, pero a mi también me pasa como sabes mi madre es de origen griego, aunque como sabes en Europa entre las familias reales la mezcla es muy diversa, quien dice griego, dice danés, alemán, ruso, inglés...".

A los alumnos les ha dado las gracias por sus reflexiones, su forma "original, creativa, trabajada, acertada, de plasmar" lo que para ellos representa un rey, el rey de España y ha agregado que aunque en este caso se trata de él, puede ser "otros muchos, en la historia, en el futuro, reinas y reyes".

Y le ha pedido al alumno que ha hablado en nombre de los ganadores de la 44ª edición de este concurso en el Palacio Real de El Pardo que "no rebaje ni un centímetro" su "ambición y esfuerzo".