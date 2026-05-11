Nissan anuncia un ERE para el 37% de su plantilla en Cataluña

La empresa Nissan ha anunciado este jueves un ERE para 211 trabajadores en Cataluña. El fabricante de automóviles japonés ha comunicado a los sindicatos que planea aplicar un expediente de regulación de empleo —ERE— al 37% de los 569 personas que trabajan en sus tres instalaciones de la comunidad.

En un comunicado, SIGEN-USOC, CCOO y UGT añaden así que afectará al centro de recambios de El Prat de Llobregat (Barcelona), con 110 personas en el ERE; al centro técnico de la Zona Franca, con 86 salidas previstas y al centro de áreas funcionales de El Prat -recursos humanos y prevención-, con 15.

Ya el pasado 27 de abril, aseguraban fuentes sindicales, Nissan adelantó que planeaba presentar un ERE en Cataluña. En Europa prevé recortar unos 900 empleos, alrededor del 10% de su plantilla regional. La automotriz advirtió en mayo de 2025, tras registrar pérdidas millonarias, que prevía reducir 20.000 empleos a nivel global entre 2024 y 2027, y recortar su red de plantas de 17 a 10 para 2027.

Los representantes de los trabajadores, que se han reunido esta mañana con la dirección de la empresa, han manifestado su negativa a reconocer el inicio del periodo de consultas "por defectos de procedimiento formal". Han avanzado que en los próximos días comunicarán a la plantilla diversas "acciones y movilizaciones" previstas para "mostrar el rechazo frontal de la plantilla" a los planes de la compañía.

Tras la reunión de este lunes, la empresa anticipa un proceso de diálogo de unos treinta días y espera que a principios de junio se haya definido una hoja de ruta definitiva para el expediente.