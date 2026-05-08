'Melilla en Flor' celebra su XV edición con un despliegue de 8.000 plantas y 36 escenas de arte efímero

Melilla da la bienvenida a la primavera con la XV edición de 'Melilla en Flor', una iniciativa impulsada desde el gobierno local y la Consejería de Medio Ambiente y Naturaleza en colaboración con la Escuela de Arte Miguel Marmolejo y Talher. Durante este fin de semana, la ciudad autónoma se llenará de color con alrededor de 8.000 flores dispuestas en 36 escenas ornamentales de arte efímero.

'Melilla en Flor', que se celebrará del 8 al 10 de mayo, estará repartida en varios escenarios: la Plaza de la Constitución, la Plaza de las Cuatro Culturas, la Plaza Héroes de España, el Parque Hernández, el Ficus Lyrata Ánfora, la calle General O'Donnell y la calle General Chacel.

Cartel de la XV edición de 'Melilla en Flor' Ciudad Autónoma de Melilla