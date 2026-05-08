'Melilla en Flor' celebra su XV edición con un despliegue de 8.000 plantas y 36 escenas de arte efímero
- Esta iniciativa se celebrará en la ciudad autónoma desde el 8 al 10 de mayo
- El programa incluye varios talleres a lo largo del fin de semana
Melilla da la bienvenida a la primavera con la XV edición de 'Melilla en Flor', una iniciativa impulsada desde el gobierno local y la Consejería de Medio Ambiente y Naturaleza en colaboración con la Escuela de Arte Miguel Marmolejo y Talher. Durante este fin de semana, la ciudad autónoma se llenará de color con alrededor de 8.000 flores dispuestas en 36 escenas ornamentales de arte efímero.
'Melilla en Flor', que se celebrará del 8 al 10 de mayo, estará repartida en varios escenarios: la Plaza de la Constitución, la Plaza de las Cuatro Culturas, la Plaza Héroes de España, el Parque Hernández, el Ficus Lyrata Ánfora, la calle General O'Donnell y la calle General Chacel.
Talleres botánicos para fomentar la naturaleza y la creatividad
Asimismo, este fin de semana se llevarán a cabo varios talleres botánicos. La programación arranca este viernes a las 17:30 horas en la calle General Chacel con una sesión sobre jardines verticales y decoración de maceteros. El sábado se continuará al mediodía con una propuesta para fomentar la creatividad con la creación de un ramo de flores y una sesión de cuadros de flores en 3D a partir de las 17:30 horas en la calle General Chacel.