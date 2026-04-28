El actor Pedro Casablanc recibirá el Premio José Sacristán en la XVIII Semana de Cine de Melilla

Melilla ultima los preparativos para la celebración de su XVIII Semana de Cine, que tendrá lugar entre el 4 y el 10 de mayo. Un año más, el festival traerá a la ciudad una variada cartelera, con una selección de películas que serán proyectadas en el Teatro Kursaal Fernando Arrabal y en el Cine Perelló, cuyas entradas ya pueden adquirirse por un precio de 3 euros. Entre otras, destacan cintas como 'Hamnet', 'El último vikingo', 'Sin piedad' o 'Marty Supreme', mientras que la sección nacional contará con largometrajes como 'Auri', 'Hugo 24', 'Pioneras' o 'Laponia'.

Cartel de la XVIII Semana de Cine de Melilla

El evento comenzará el próximo lunes en el Kursaal con una gala presentada por la melillense Paula Moncada, que dará paso a un concierto de música de cine a cargo de la Orquesta Ciudad de Melilla. A lo largo de la semana, habrá diversas actividades para los amantes del séptimo arte, como cineforums, mesas redondas, exposiciones y presentaciones de otros grandes certámenes, como el Iwa Fest, así como charlas enfocadas en el universo cinematográfico de Marvel y en el impacto del cine en las redes sociales.

Los cortometrajes también serán los protagonistas durante la Semana de Cine con el Premio Manuel Carmona Mir', para el que se han presentado más de 500 en esta edición. Además, la asociación AMLEGA entregará el 'Premio Falda de Tul Roja' a Ian de la Rosa, director de la película 'Iván y Haddoum', que ha obtenido galardones en otros festivales, como el de Berlín o el de Málaga, y que también se proyectará durante el certamen melillense.

Programa de actividades de la XVIII Semana de Cine de Melilla

La gala de clausura tendrá lugar el sábado 9 de mayo en el Teatro Kursaal Fernando Arrabal. Allí se entregarán los premios de esta edición que, tal y como ha explicado la consejera de Cultura, Fadela Mohatar, "cumple la mayoría de edad como un espacio de buena cultura, encuentro y diálogo". Este año, el actor Pedro Casablanc será reconocido con el galardón 'José Sacristán' como reconocimiento a su extensa trayectoria en el cine y la televisión en España; mientras que el 'Premio Internacional' será para el intérprete Alberto Ammann, conocido por su papel en series como 'Narcos' y en largometrajes como 'Lope' o 'Celda 211'.

También recibirán el 'Premio Ciudad de Melilla' los actores Fele Martínez, Álex García, Ángela Cervantes y Miki Esparbé. Los galardonados participarán también en una de las seis mesas redondas del festival que se instalarán en la céntrica Calle Cándido Lobera.