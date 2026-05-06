Las 10 mejores películas de Studio Ghibli: más de 40 años de magia

Más de 40 años llevan las películas del Studio Ghibli haciendo las delicias de los niños japoneses y de todo el mundo. Desde el 15 de junio de 1985, cuando los directores Hayao Miyazaki e Isao Takahata y el productor Toshio Suzuki, decidieron fundarlo tras el éxito de la película Nausicaä del Valle del Viento (1984). En ese tiempo dos de sus producciones El viaje de Chihiro (2001) y El chico y la Garza (2023), ambas dirigidas por Miyazaki, han ganado el Oscar a la mejor película de animación y cada una de sus producciones es un acontecimiento mundial. Este miércoles el estudio ha recibido el Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades y por eso vamos a recomendaros nuestras 10 películas favoritas de Ghibli, aunque todas son absolutamente recomendables.

'El viaje de Chihiro' (2001) El viaje de Chihiro (2001) es la obra maestra incontestable de Hayao MIyazaki y una de las mejores películas (no solo de animación), de la historia del cine. Una versión muy libre de Alicia en el País de las Maravillas que nos cuenta la historia de una niña de diez años que, durante una mudanza, se verá atrapada en un mundo mágico y sobrenatural, teniendo como misión buscar su libertad y la de sus padres, y así poder regresar a su mundo. Una película sobre el paso de la infancia a la madurez, la importancia de ser uno mismo, la cultura del esfuerzo, la amistad, la gratitud... Y en la que Miyazaki nos presenta un reparto alucinante de dioses que son clientes de ese onsen en el que acaba trabajando la protagonista y que se basan en la cultura popular japonesa, la religión sintoista y la propia naturaleza. Una fábula inolvidable que en su momento fue la película más taquillera de la historia del cine japonés y consiguió, entre otros premios, el Oscar a la mejor película de animación y el oso de Oro del Festival de Berlín. 'El Viaje de Chihiro', mucho más que una película JESÚS JIMÉNEZ

'La princesa Mononoke' (1997) Si Disney tiene a sus princesas, el cine de Miyazaki está protagonizado por guerreras y heroínas desde Nausicaä (1997). Pero entre todas ellas destaca la princesa Mononoke, una joven guerrera que protagoniza una fábula sobre la lucha entre el bien y el mal y la relación del hombre con la naturaleza. una película que destacó por su potente mensaje ecologista (hace 30 años). La película nos lleva al Japón del período Muromachi (1336-1573) y se centra en la lucha entre los guardianes sobrenaturales de un bosque y los humanos que profanan sus recursos. La película se inspira en las leyendas y criaturas mitológicas japonesas, como los los shishigami, kodamas y mononokes. La protagonista es un espíritu vengativo empeñado en defender esa naturaleza contra unos humanos que lo destruyen todo y que son incapaces de llevarse bien entre ellos mismos. En su momento, desbancó a Titanic (James Cameron) como la película más taquillera de la historia en Japón. 'La princesa Mononoke', una película "llena de significado, belleza, crueldad y misterio" JESÚS JIMÉNEZ

'La tumba de las luciérnagas' (1988) La tumba de las luciérnagas, de Isao Takahata, es una de las películas más tristes y que mejor han reflejado las consecuencias de las guerras sobre los inocentes. Una obra maestra que se basa en la novela homónima del Akiyuki Nosaka publicada en 1967, la cual, a su vez, se basa en las propias experiencias de Nosaka vividas durante la guerra. Narra la historia de dos hermanos que pierden su familia y su casa en los bombardeos de la ciudad de Kōbe y, desde entonces, se verán obligados a sobrevivir como pueden en un mundo devastado por la guerra. Esta considerada una de las películas antibelicistas más importantes de la historia y tiene algunas de las imágenes más íntimas y sobrecogedoras rodadas por Studio Ghibli. Tan triste como emocionante. Es mi película favorita de Ghibli.

'Mi vecino Totoro' (1988) El mismo año que Takahata estrenaba la película más triste de Ghibli, Miyazaki hacía lo propio con la más luminosa: Mi vecino Totoro. "Hice Totoro con la esperanza de que, tras verla, los niños salieran a correr por el campo o a recoger bellotas", aseguraba Miyazaki. Aunque el estreno de Totoro no fue el éxito esperado, el estudio se forró con la venta de los muñecos de su protagonista, que se convirtió en el símbolo de los Studios Ghibli. Y con el tiempo la película se ha convertido en una de las cintas animadas más populares del mundo (incluso fue elegida por la revista británica Time Out como la mejor película de animación de la historia). Totoro es un retrato de la vida rural japonesa en los años cincuenta, que narra como un profesor universitario se traslada junto a sus dos hijas, Satsuki y Mei, a una casa de capo mientras su mujer se recupera de tuberculosis en un sanatorio rural. Allí, sus hijas descubren que su nueva casa está habitada por unos seres extraños "los bichitos del polvo". También descubrirán a los espíritus del bosque, que solamente pueden ver aquellos de corazón puro. Y la pequeña Mei descubrirá a Totoro, un enorme espíritu del bosque con el que traba amistad. Un canto a la sencillez y a la convivencia pacífica del hombre con la naturaleza (uno de los temas recurrentes de Ghibli) en el que aparecen otras fantásticas criaturas como el Gatobús, otro espíritu del bosque con forma felina y doce patas y que sirve de transporte para los espíritus (y que está claramente inspirado en el gato de Alicia en el país de las Maravillas, una de las influencias más claras de Miyazaki). 05.03 min Días de cine - 'Mi vecino Totoro'

'El castillo ambulante' (2004) El castillo ambulante es otro de los grandes éxitos de Ghibli. Está basado en la novela de la escritora británica Diana Wynne Jones del mismo título. Además de ser una de las películas más taquilleras de la historia del cine en Japón, obtuvo un premio en el Festival Internacional de Cine de Venecia, así como en el Festival de Cine de Sitges, Festival de Arte de Japón y una nominación a los Oscar entre otros reconocimientos. Narra la historia de Sophie, una joven que es víctima de un hechizo que le da la apariencia de una anciana, y que decide ir al castillo ambulante, lugar habitado por el mago Howl, para ver si puede encontrar una solución al maleficio. Con un mensaje claramente pacifista, según el propio Miyazaki, la película reflejaba "su indignación ante la guerra de Irak". También exploraba temas como el feminismo y la importancia de honrar a nuestros mayores. Los secretos de 'El castillo ambulante', una de las obras maestras de Ghibli y Miyazaki JESÚS JIMÉNEZ

'Porco Rosso' (1992) Una de las películas más extrañamente hermosas de Miyazaki es esta historia sobre un piloto italiano de la Primera Guerra Mundial que por una razón desconocida es hechizado y transformado en un ser con apariencia de cerdo. Además, cambia su profesión de piloto militar por la de cazarrecompensas lo que le granjea rivalidades con los piratas en pleno mar Adriático. Está considerada como el Casablanca de Miyazaki por el aire de melancolía que empapa ambas películas y su similitud con el cine de aventuras de los años 30. Además, podríamos considerar que es un antecedente de El viento se levanta, ya que en ambas queda patente la afición de Miyazaki por volar y por los cielos. Una afición nacida de su admiración por los escritores y aviadores Antoine Saint Exupéry (El Principito) y Roald Dahl (Charlie y la fábrica de chocolate). La película se basa en tres historias breves que Miyazaki dibujó para el manga (1990) y el autor especuló durante años con la idea de hacer una secuela, aunque nunca se concretó.

'Nausicaä del Valle del Viento' (1984) Aunque, como os comentábamos al principio, Nausicaä del valle del viento fue anterior a los Studios Ghibli, no podía faltar en esta lista porque fue su éxito lo que hizo posible la fundación de los estudios. Está basada en el manga, del mismo nombre, creado por Miyazaki en 1982, y cuenta la historia de Nausicaá, la princesa del Valle del Viento, que tendrá que luchar contra el ejército del reino de Tormekia que intenta hacerse con el control de un Dios de la Guerra para aniquilar y echar a todas las especies que viven en el Bosque Contaminado. Nausicaá intentará evitar la masacre por todos los medios. Una fábula en la que ya se veían muchos de los elementos que han definido el cine de Miyazaki, como el protagonismo de una joven de fuerte carácter y su preocupación por la ecología y el medio ambiente. También están presentes influencias que han marcado la obra de Miyazaki, como la saga de novelas de Terramar de Ursula K. Le Guin, las novelas Anochecer de Isaac Asimov, El Señor de los Anillos de J. R. R. Tolkien o La Odisea, de Homero. Además, en esa época MIyazaki estuvo a punto de adaptar el cómic Rowlf, de Richard Corben, cuya influencia también se nota en la película. Actualmente, la editorial Planeta está editando el manga original, que consta de siete volúmenes.

'El castillo en el cielo' (1986) El castillo en el cielo si está considerada oficialmente la primera película realizada y producida por Studio Ghibli. La película cuenta las aventuras de Pazu y Sheeta, dos jóvenes que intentan evitar que una antigua piedra mágica caiga en manos de un grupo de agentes militares, que pretenden usarla para llegar a una legendaria isla flotante llamada Laputa. Una película que ya avanzaba otro de los temas recurrentes en el cine de Miyazaki: la lucha por el poder. Pero en Laputa, los protagonistas encontrarán un tesoro mucho más valioso que el poder.

'Ponyo en el acantilado' (2008) Recuerdo que fui uno de los afortunados en ser los primeros en ver Ponyo en el acantilado en el Festival de Sitges de 2008, más de un año antes de su estreno en los cines españoles. Y me encontré con otra joya de Ghibli dirigida al público infantil que era una versión muy libre de La sirenita, de Hans Christian Andersen. Cuenta la historia de Sosuke, un niño de cinco años que vive en un acantilado y mientras juega en una playa rocosa se encuentra con una pececita de colores llamada Ponyo. Ponyo se escapará y causará el caos en el pueblo mientras intenta huir de su padre, un hechicero del océano y lograr su sueño de ser humana. Una joya para todos los públicos. 01.43 min Días de cine - 'Ponyo en el acantilado'

'Pompoko' (1994) Pompoko también parte de una creencia popular japonesa, la de que una raza de perros que tiene similitud con un mapache tiene la habilidad de convertirse en humanos con solo desearlo. Cuando una familia de estos animales descubre que los hombres están acabando con el bosque donde viven para construir una nueva urbanización, se preparan para combatirlos haciendo uso de todo su poder y de sus habilidades en una guerra como nunca antes se ha visto. Una película divertidísima que se le ocurrió a Miyazaki pero que acabaría dirigiendo Isao Takahata, que buscaba una película más ligera tras la intensidad dramática de La tumba de las luciérnagas. Una comedia deliciosa para toda la familia.