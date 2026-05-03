El PSOE prepara un aluvión de iniciativas por toda España contra la "prioridad nacional" de PP y Vox: "Es inhumano"

El PSOE presentará iniciativas en toda España a favor de la "igualdad ciudadana" y en contra del principio de "prioridad nacional" que pactaron PP y Vox en Extremadura y en Aragón para poder formar gobiernos, que consideran "ijusta e ilegal". Unos pactos, además, que tildan de "inhumanos".

En un comunicado, el Partido Socialista ha explicado que la fórmula será la de mociones o proposiciones de ley en los distintos ayuntamientos, parlamentos autonómicos, en las Cortes Generales, en la Federación Española de Municipios y Provincias y en el Parlamento Europeo "para defender el principio de igualdad ciudadana que pretenden romper PP y Vox con el concepto de prioridad nacional".

Los socialistas alertan que el pacto firmado por los de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal en Extremadura y Aragón es "inhumano e ilegal" porque "pretende fracturar a la sociedad, dividiéndola entre ciudadanos de primera y de segunda categoría", y porque establece como requisito para acceder a los servicios públicos "el lugar de origen y no la necesidad o el derecho a ellos". En definitiva, un pacto basado "en el odio y la exclusión" y que p"uede dañar la convivencia".