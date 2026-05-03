El PSOE prepara un aluvión de iniciativas por toda España contra la "prioridad nacional" de PP y Vox: "Es inhumano"
- Presentará mociones y proposiciones de ley en los distintos ayuntamientos y parlamentos
- Asegura que la medida es "ilegal": "viola" la Constitución y la Carta de Derechos Fundamentales
El PSOE presentará iniciativas en toda España a favor de la "igualdad ciudadana" y en contra del principio de "prioridad nacional" que pactaron PP y Vox en Extremadura y en Aragón para poder formar gobiernos, que consideran "ijusta e ilegal". Unos pactos, además, que tildan de "inhumanos".
En un comunicado, el Partido Socialista ha explicado que la fórmula será la de mociones o proposiciones de ley en los distintos ayuntamientos, parlamentos autonómicos, en las Cortes Generales, en la Federación Española de Municipios y Provincias y en el Parlamento Europeo "para defender el principio de igualdad ciudadana que pretenden romper PP y Vox con el concepto de prioridad nacional".
Los socialistas alertan que el pacto firmado por los de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal en Extremadura y Aragón es "inhumano e ilegal" porque "pretende fracturar a la sociedad, dividiéndola entre ciudadanos de primera y de segunda categoría", y porque establece como requisito para acceder a los servicios públicos "el lugar de origen y no la necesidad o el derecho a ellos". En definitiva, un pacto basado "en el odio y la exclusión" y que p"uede dañar la convivencia".
Una medida "ilegal" que "viola" la Constitución y la Carta de Derechos Fundamentales
El partido prosigue argumentando que la medida es "ilegal" porque "viola el principio de igualdad" entre todos los ciudadanos que establece el artículo 14 de la Constitución y "contradice" la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea: "Cada vez que se ha querido imponer una medida similar, la Justicia la ha paralizado".
"Frente a una España que quiere dividir entre ciudadanos de primera y de segunda, queremos una España que avance unida", expone el PSOE.
Para los socialistas, las prioridades nacionales son las de "la ciudadanía": "La paz frente a la guerra, el trabajo frente al paro, la sanidad pública universal, la educación como palanca de igualdad, la dependencia, la revalorización de las pensiones o la vivienda digna". Mientras que, afirman, para PP y Vox la prioridad nacional es "el desmantelamiento de los servicios públicos y la desinstitucionalización en la que tan bien se mueven los partidos radicales".
Por último, el PSOE afirma que esta "discriminación" de PP y Vox "nos apela y afecta a todos", porque tras la "exclusión" de los migrantes vendrá la de "otros grupos poblacionales", como las personas LGTBI, las mujeres o "aquellos que menos tienen", así como "los habitantes de lenguas cooficiales". "O, sencillamente, todo aquel que no piense como la derecha", añaden.
Por todo ello, concluye, el PSOE se va a movilizar "para frenar esta medida injusta e ilegal": "No queremos volver a la fractura social y territorial del Gobierno de Rajoy, nuestro modelo es la justicia social y la dignidad".