La Fiscalía de Washington publica un vídeo que muestra al atacante de Trump saltarse armado el control de seguridad

La Fiscalía federal de Washington ha compartido un vídeo donde se muestra a Cole Allen, el acusado de intentar asesinar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca irrumpir a la carrera y armado en el control de seguridad.

Según la fiscal Jeanine Pirro, el detenido habría intentado disparar a un agente del Servicio Secreto en su entrada, lo que descartaría el tiroteo -dice- como "resultado de fuego amigo". "Hoy, estamos publicando el video ya presentado ante la Corte de Distrito de EE. UU. que muestra a Cole Allen disparando a un agente del Servicio Secreto de Estados Unidos", ha escrito Pirro en X. Las imágenes compartidas muestran, asimismo, a Allen el día anterior al ataque merodeando la zona donde se realizó la cena.

La Fiscalía también mantiene que el profesor, de 38 años, burló el arco de metales de un control de seguridad, se dirigió hacia las escaleras que conducen al salón de baile y disparó con una escopeta. Agentes del Servicio Secreto respondieron con cinco disparos y Allen cayó al suelo y fue reducido, aunque no sufrió impactos de bala.

El acusado, recluido 24 horas al día en una sala de aislamiento Allen, un profesor de California de 31 años, compareció este jueves en una audiencia de unos 15 minutos en la que comunicó a la jueza del Distrito de Columbia Moxila Upadhyaya que renuncia a impugnar su permanencia en la cárcel, una medida cautelar solicitada por la fiscalía. Los abogados del acusado solicitaron a la jueza modificar las condiciones penitenciarias de Allen, quien permanece recluido 24 horas al día en una celda de aislamiento, una medida que consideran desproporcionada. La magistrada, sin embargo, respondió que carece de autoridad sobre este asunto. Allen enfrenta de momento un cargo por intentar matar al presidente, un delito que puede acarrear cadena perpetua, y otros dos relacionados con el transporte y el uso de armas, aunque la fiscalía anunció este jueves que planea presentar "muchos más" cargos en su contra. La jueza dicta prisión preventiva sin fianza para el acusado de intentar asesinar a Trump en la cena de corresponsales