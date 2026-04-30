Díaz asegura que "trabajarán" con el PSOE el decreto de vivienda y pide a "las derechas responsabilidad de país"
- Sobre las soluciones en materia de vivienda: "Tenemos que actuar sobre el precio de ventas y de alquileres"
- "Vamos a seguir negociando y ganando derechos porque la política sirve para eso"
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado este jueves que van a trabajar con el PSOE, su socio de gobierno, en el nuevo decreto de vivienda después de que decayera en el Congreso con los votos en contra del PP, Vox y Junts . "Las tres derechas han votado en contra de una norma que sus votantes —esto es como la reducción de la jornada laboral— quieren", ha asegurado.
Entrevistada en Las Mañanas de RNE, Díaz ha acusado a las tres formaciones de "golpear a los españoles" y les ha pedido que "tengan un poco de responsabilidad de país" aunque a continuación ha agregado: "Esto es como clamar al cielo". Según la ministra, la "derecha española esta secuestrada por Vox, Trump y por los delirios de la época es el problema".
"Vamos a trabajar con la parte socialista del Gobierno, somos dos formaciones diferentes, compartimos diagnóstico sobre la problemática y no tanto las soluciones y no comprendo muy bien por qué", ha dicho la ministra que señala que ya están de acuerdo sobre la necesidad de un parque público viviendas de alquiler social.
"Cuando hay fuerza social esto llega al Congreso y se gana"
Sin embargo la construcción de un parque público de viviendas de alquiler social sería la solución a largo plazo y el precio de la vivienda "es imposible para la gente de nuestro país", por lo que considera que es "clave" actuar ya "en el plazo inmediato" sobre el precio "de ventas y alquileres".
"La medida ya está ganada en la calle, cuando hay fuerza social esto llega al Congreso y se gana", ha asegurado la ministra que ha hablado de un "debate intenso" en el seno del Gobierno de coalición sobre esta medida que ya se había prorrogado ocho veces.
De momento, ha calificado la medida rechazada por el Congreso de "defensiva" porque lo que planteaba es que los caseros es renovar los contratos topados a un 2%.
"Estamos estudiando todas medidas de carácter político y jurídico", ha dicho Díaz, para sacar adelante la norma que sirva para "proteger a la gente" porque le vivienda es "el principal problema" para los ciudadanos.