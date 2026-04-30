Díaz asegura que "trabajarán" con el PSOE el decreto de vivienda y pide a "las derechas responsabilidad de país"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado este jueves que van a trabajar con el PSOE, su socio de gobierno, en el nuevo decreto de vivienda después de que decayera en el Congreso con los votos en contra del PP, Vox y Junts . "Las tres derechas han votado en contra de una norma que sus votantes —esto es como la reducción de la jornada laboral— quieren", ha asegurado.

Entrevistada en Las Mañanas de RNE, Díaz ha acusado a las tres formaciones de "golpear a los españoles" y les ha pedido que "tengan un poco de responsabilidad de país" aunque a continuación ha agregado: "Esto es como clamar al cielo". Según la ministra, la "derecha española esta secuestrada por Vox, Trump y por los delirios de la época es el problema".

"Vamos a trabajar con la parte socialista del Gobierno, somos dos formaciones diferentes, compartimos diagnóstico sobre la problemática y no tanto las soluciones y no comprendo muy bien por qué", ha dicho la ministra que señala que ya están de acuerdo sobre la necesidad de un parque público viviendas de alquiler social.