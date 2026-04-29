Paula, en paliativos, cumple su deseo: ver bailar a su nieta

La protagonista de esta historia es Paula, de 82 años, un mujer en cuidados paliativos ingresada en el hospital General Universitario Gregorio Marañón, el centro que ha ayudado a que pueda cumplir su último deseo.

Su nieta Claudia, bailarina profesional de pole dance, tenía una competición fuera de España a la que su abuela no podía asistir. Sin embargo, ella quería verla bailar por última vez. El hospital ha acondicionado la azotea del centro oncológico y ha instalado una barra portátil.

"Antes de que pasase nada, como está en una situación tan difícil, quería que lo viviese por última vez en persona", explica Claudia a RTVE, cuyo vínculo con su abuela ha emocionado a todos los sanitarios y pacientes que asistieron a la actuación.

“Quería que lo viviese por última vez en persona“

Un deseo cumplido gracias a la implicación del personal del hospital, que ha logrado una adaptación adecuada para que la paciente tuviese el soporte asistencial necesario durante la exhibición de su nieta, ha explicado el centro hospitalario en un comunicado.

La iniciativa surgió tras la llegada de Paula a la unidad, donde el equipo asistencial conoció, a través de su hija María, la especial relación entre la paciente y su nieta. Ante el deseo de la familia de que pudiera disfrutar del último baile de Claudia. Una actuación que se ha aplicado en tiempo récord, en apenas un día, y no un día cualquiera, sino el Día Internacional de la Danza.

El encuentro, sencillo y espontáneo, se ha convertido en un momento muy especial no solo para Paula y su familia, sino también para los profesionales y otros pacientes que pudieron compartir la experiencia. Así, médicos, personal de enfermería y trabajadores del centro se han volcado en esta iniciativa, que puso en valor el papel del acompañamiento y la humanización en la atención sanitaria.