El desgaste económico de una enfermedad crónica lejos del hospital: viajes frecuentes y "malabares" sin apenas ayudas

Cuando Didac tenía apenas unos meses de vida, comenzaron los diagnósticos de enfermedades raras y ultrarraras. Su familia inició entonces un periplo de médicos y viajes constantes desde la franja que linda entre Aragón y Cataluña al Hospital Sant Joan de Deu de Barcelona. Un desgaste emocional al que se sumó otro económico, como admite su familia, abocada a hacer "malabares" con las cuentas en mitad de un laberinto de ayudas que no cubren ni de lejos los gastos básicos.

Eva vive junto a su marido y su hijo Didac en Tamarite de Litera, una pequeña localidad aragonesa de unos 3.500 habitantes y que disfruta de un convenio sanitario especial, en virtud del cual pueden solicitar atención médica en Aragón o en Cataluña indistintamente. En su caso, fue en Sant Joan de Deu, un hospital de los considerados de tercer nivel —el máximo—, donde se encontraron "un primer diagnóstico, unas primeras palabras, un alguien" que supo poner nombre a lo que padecía su hijo.

Dos horas de trayecto que se hicieron recurrentes, con todo lo que ello conlleva. "Es una ruina", confiesa Eva, que estima en unos 200 euros el coste de cada viaje a Barcelona y confirma que en un mismo mes ha llegado a gastarse hasta mil euros sólo en desplazamientos. Eva y su marido tienen una discapacidad y entre los dos ingresan mensualmente menos de 2.000 euros, así que las cuentas no salen.

Familias durmiendo en coches o en hospitales "Yo ya pongo mi tiempo, mi energía, lo hago todo, pero por lo menos quiero que mi maltrecha economía no esté sufriendo la carga un día detrás de otro", implora Eva, que intenta ahorrar dinero aglutinando consultas ("hay días que he juntado hasta siete", dice) y, cuando la soga financiera aprieta, busca vías de recaudación alternativas mediante huchas solidarias o mercadillos. Didac, en una imagen de archivo cedida por su familia Cedida Estima que las ayudas que recibe del Gobierno de Aragón cubren en el mejor de los casos el 20% del coste de cada desplazamiento, teniendo en cuenta que el kilometraje se paga a seis céntimos, las dietas a diez euros y la pernoctación a doce euros. En su caso, al tratarse de un menor de edad dependiente, para el viaje se necesitan mínimo dos acompañantes adultos, "uno conduciendo y otro detrás". Ha visto a familias dormir en coches, incapaces de permitirse un alojamiento. También José Luis, padre de un joven con cardiopatía, ha podido constatar en primera persona situaciones extremas de urgencia económica. "Cuando nació mi hijo, estuvimos bastante en Madrid y conocimos familias que dormían en el hospital", aseándose como podían, afirma este hombre residente en Turón, un pueblo de la cuenca minera asturiana. Su hijo, que ahora tiene 27 años, nació con las válvulas del corazón invertidas y se siente a estas alturas "incapaz" de "calcular cuántas veces" ha podido viajar a Madrid en estas casi tres décadas de seguimiento constante. El número de visitas oscila en función del estado de salud y la duración de cada estancia varía también si se trata de una revisión, que se puede solventar "en dos días o tres", o de un ingreso que puede prolongarse hasta dos meses. El coste de enfermar arruina a decenas de familias en España A José Luis tampoco le sirven las ayudas ofrecidas por la administración asturiana para cubrir todos los gastos. Hace un lustro, un cardiólogo del hospital de Oviedo le habló de la Asociación de Padres y Amigos de Cardiopatías Congénitas (APACI), gracias a la cual José Luis y su familia encontraron un "desahogo" económico y pudieron cambiar las pensiones en las que solían alojarse por un piso habilitado por la asociación para acoger gratuitamente hasta a cinco familias. "Gracias a APACI, tenemos dónde dormir", resalta.