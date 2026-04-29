Estados Unidos diseña un pasaporte con la imagen de Trump para conmemorar los 250 años de la independencia del país
- Su lanzamiento será en verano y estará disponible para los ciudadanos que lo soliciten
- El Departamento del Tesoro informó en marzo que la firma del presidente también se incluirá en futuros billetes de dólar
El Departamento de Estado de EE.UU. ha diseñado un pasaporte con la imagen del presidente del país, Donald Trump, para conmemorar los 250 años de su independencia. Se trata de una edición limitada en la que, según ha publicado la Casa Blanca en redes sociales, puede verse el rostro de Trump enmarcado por la Declaración de Independencia y la bandera estadounidense en la portada interior del pasaporte junto a su firma en color dorado. En otra página se muestra a los 'padres fundadores' de EE.UU. firmando ese documento.
El lanzamiento de los pasaportes está previsto para este verano y estarán disponibles en la Agencia de Pasaportes de Washington para cualquier ciudadano estadounidense que solicite uno nuevo, según Fox News. Su expedición está sujeto a disponibilidad, ha añadido el medio.
La contraportada de estos pasaportes llevará una bandera de Estados Unidos con el número 20 centrado entre las 13 estrellas que figuraban en la versión de 1777, y aunque incorporan nuevas ilustraciones, los documentos mantendrán "las mismas características de seguridad", según ha asegurado una fuente estadounidense a la cadena.
La firma de Trump también se incluirá en los billetes de dólar
En la misma línea, el Departamento del Tesoro informó en marzo que la firma de Trump también se incluirá en futuros billetes de dólar, la primera vez que la marca de un presidente en ejercicio aparece en ellos. De acuerdo con el Tesoro, la medida busca reconocer los "logros económicos" del mandatario y los billetes con su firma serán puestos en circulación antes del 4 de julio.
El 19 de marzo, un comité federal de arte aprobó un diseño de una moneda con la figura de Trump apoyando sus puños sobre un escritorio, basada en una fotografía tomada por su equipo en 2025 y que se exhibe en la Galería Nacional de Retratos de Washington.
Pero la imagen de Trump no solo se extiende a billetes y pasaportes, sino que ahora llega a muchos rincones de Washington, donde enormes fotografías del presidente cubren las fachadas de varios edificios en la capital.