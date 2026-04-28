El tiempo hoy 28 de abril en España: la inestabilidad dejará lluvias en parte de la Península
- La AEMET emite avisos amarillos por fuertes precipitaciones en nueve comunidades
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La inestabilidad será la tónica dominante durante los próximos días en la península ibérica. Un embolsamiento de aire frío favorecerá la expansión de chubascos que pueden ser potencialmente fuertes en algunas zonas, hasta el punto de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido avisos amarillos en nueve comunidades autónomas.
Este ambiente inestable dejará chubascos más intensos y frecuentes que los registrados durante el lunes y que irán a más en la segunda mitad del día. Los cielos nubosos podrían dejar algún chubasco ocasional desde primeras horas en el Cantábrico, el mar de Alborán o el sureste peninsular, pero a partir de las horas centrales se esperan las principales tormentas. La zona oeste peninsular será a priori la más afectada, con núcleos especialmente tormentosos que crecerán durante la tarde en Castilla-La Mancha, Extremadura y Castilla y León.
En las islas Baleares, el día amanecerá poco nuboso para aumentar hacia intervalos de nubes medias y altas, mientras que en Canarias predominarán los cielos nubosos y existe posibilidad de que caiga alguna precipitación, aunque débil y ocasional. El viento soplará de norte en Canarias, con intervalos entre flojos y moderados.
Temperaturas sin grandes cambios
Además, la AEMET anticipa nubes altas y calima en una jornada donde los termómetros se mantendrán sin muchos cambios, con valores ligeramente superiores a las que suelen ser habituales para esta época. Las máximas serán más altas en el norte de Galicia y Asturias, mientras que caerán en la mitad sur peninsular, y las mínimas irán al alza sobre todo en Baleares, el interior de Andalucía y la meseta sur y bajarán en el cuadrante nordeste de la Península.
Las siguientes jornadas estarán también marcadas por la inestabilidad, muy acusada el miércoles principalmente en el centro y el oeste peninsular. El jueves, los chubascos se trasladarán a zonas del noreste y puntos del Mediterráneo, mientras que en el resto de la Península predominará un ambiente algo más estable al de los días previos.
No será hasta el fin de semana cuando llegue cierta calma, ya que para el viernes la AEMET anticipa un contexto igualmente variable.
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