El tiempo hoy 28 de abril en España: la inestabilidad dejará lluvias en parte de la Península

La inestabilidad será la tónica dominante durante los próximos días en la península ibérica. Un embolsamiento de aire frío favorecerá la expansión de chubascos que pueden ser potencialmente fuertes en algunas zonas, hasta el punto de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido avisos amarillos en nueve comunidades autónomas.

Este ambiente inestable dejará chubascos más intensos y frecuentes que los registrados durante el lunes y que irán a más en la segunda mitad del día. Los cielos nubosos podrían dejar algún chubasco ocasional desde primeras horas en el Cantábrico, el mar de Alborán o el sureste peninsular, pero a partir de las horas centrales se esperan las principales tormentas. La zona oeste peninsular será a priori la más afectada, con núcleos especialmente tormentosos que crecerán durante la tarde en Castilla-La Mancha, Extremadura y Castilla y León.

Previsión del tiempo para el 28 de abril El Tiempo RTVE

En las islas Baleares, el día amanecerá poco nuboso para aumentar hacia intervalos de nubes medias y altas, mientras que en Canarias predominarán los cielos nubosos y existe posibilidad de que caiga alguna precipitación, aunque débil y ocasional. El viento soplará de norte en Canarias, con intervalos entre flojos y moderados.