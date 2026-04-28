Sexto día de encierro en la mina Miura de Ibias

Cuatro trabajadores de la mina Miura en Tomaleo, Ibias, permanecen encerrados en el interior de la explotación, en protesta por el impago de las nóminas de nueve meses.

Critican el silencio y la falta de palabra del empresario Fernando Martínez, que el pasado octubre compró los derechos mineros comprometiéndose a reanudar la actividad y asumir las deudas del anterior propietario, Chus Mirantes, involucrado en el caso Cerredo. "No ha cumplido", según los trabajadores.

Fernando Martínez, que ha solicitado el preconcurso de acreedores, ha vuelto a prometer este lunes el pago en horas, pero no ha abierto un proceso de interlocución, ni se ha presentado en la mina.

El Ayuntamiento de Ibias ha requerido a la Dirección de Minas una inspección que garantice la seguridad en el interior. El proceso todavía no se ha llevado a cabo porque requiere de la presencia del director facultativo.