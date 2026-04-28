Activado el plan de Protección Civil de Castilla y León para el eclipse del 12 de agosto

Castilla y León es una comunidad geográficamente privilegiada para la observación del eclipse total de sol del próximo 12 de agosto de 2026. Prácticamente toda la comunidad entra en la llamada 'franja de totalidad', donde el sol se ocultará por completo.

Desde este martes, la Junta de Castilla y León ha activado el Plan de Protección Civil, ante el previsible aumento de la movilidad y la posibilidad de concentración masiva de personas que puede conllevar riesgos para la seguridad. Se espera que lleguen a la comunidad hasta dos millones de personas para observar este fenómeno histórico.

La gestión de este evento requiere una planificación anticipada que permita identificar y seleccionar los municipios más adecuados para albergar puntos de visionado seguros además de garantizar la existencia de accesos, capacidad de acogida suficiente y disponibilidad de infraestructuras y servicios, incluidos los de emergencia. También se prevé la activación del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) como órgano de dirección y coordinación.

En una escala ascendente de cero a tres, el plan de protección civil se activa en nivel dos en todas las provincias. La Junta busca garantizar una respuesta coordinada y eficaz tanto en la toma de decisiones estratégicas como en la eventual gestión operativa del evento, según ha informado en un comunicado.

Arévalo ya tiene 7.000 reservas Según la información oficial del Instituto Geográfico Nacional, el eclipse será total en gran parte de la mitad norte peninsular, lo que sitúa a Castilla y León en una posición privilegiada para su observación. 'Stellarium Ávila', la marca colectiva de astroturismo de la Diputación abulense, ha expedido en apenas dos semanas 7.000 pases para poder acceder al punto de observación establecido para observar el eclipse en la localidad de Arévalo, que tiene 7.400 habitantes. Según ha explicado el director técnico de la organización, Roberto Rodríguez, el punto álgido del eclipse total se podrá ver durante algo menos de un minuto en 16 municipios de la comarca de La Moraña, al norte de la provincia de Ávila. Unas 200 personas han participado en las charlas organizadas por Stellarium Ávila para explicar los detalles de este fenómeno astronómico. Entre ellas, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, docentes y público general. La franja de totalidad, donde el eclipse se verá al 100%, atravesará buena parte del país. GETTY IMAGES

Peligro de lesiones irreparables La observación del eclipse requiere tomar estrictas medidas de precaución. El Colegio de Ópticos-Optometristas de Castilla y León (COOCYL) recuerda que una exposición directa, aunque sea beve, puede provocar lesiones irreparables en la visión. El eclipse comenzará en torno a las 19:30 h. y alcanzará su máximo alrededor de las 20:30, h., cuando el sol ya esté cerca de su puesta. Esa circunstancia se convierte en un riesgo puesto que puede inducir a una falsa sensación de seguridad. Además, el daño es imperceptible en el momento. Una lesión en la retina no causa dolor y, sin embargo, puede producir en cuestión de segundos un daño ocular irreversible. La denominada retinopatía solar, provocada por la exposición directa a la radiación solar, puede pasar inadvertida durante horas o incluso días. Los síntomas de la lesión a los que hay que estar atentos son visión borrosa persistente, distorsión de imágenes o la aparición de un punto ciego central, según el COOCYL. Las autoridades sanitarias advierten de que la única forma segura de observar el eclipse es mediante gafas homologadas ISO 12312-2, adaptadas a la normativa internacional y aptas para la observación del sol. Recomiendan, además, adquirirlas en establecimientos sanitarios de óptica para tener una garantía de calidad de los materiales y asesoramiento sobre su buen uso.