Citan como investigada a la exconcejala de Urbanismo de Alicante por el caso de las viviendas públicas
- La jueza cita a un total de 15 investigados y siete testigos para los próximos meses
- El Ayuntamiento ha abierto una comisión de investigación sobre este caso
La jueza que investiga las presuntas irregularidades en la adjudicación de viviendas de protección pública en Alicante ha citado como investigadas a un total de 15 personas, entre las que figura la exconcejala de Urbanismo Rocío Gómez, que dimitió a finales de enero tras hacerse público que había sido una de las adjudicatarias de esta promoción.
La providencia dictada por la magistrada titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante incluye también a la exdirectora municipal de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondo y actual jefa del servicio de Contratación del Ayuntamiento, María Pérez-Hickman, y el responsable de la Sección de Vivienda Protegida de la delegación territorial de Vivienda de la Generalitat Valenciana, Roberto Palencia.
Este último fue el responsable de tramitar los pisos ofertados en el residencial Les Naus, ubicado en Playa de San Juan y epicentro de esta presunta trama. Palencia, supuestamente, confesó a un superior que la había "cagado" al destaparse las irregularidades en numerosos expedientes y que una de las viviendas había acabado en manos su pareja, que además trabaja como arquitecta municipal.
En esta nueva fase que se desarrollará entre mayo y junio, también deberán declarar como investigados el administrador de la promotora del residencial Les Naus y un funcionario de la Conselleria de Vivienda, jefe de sección de Vivienda Protegida, así como una batería de adjudicatario de las viviendas. La jueza quiere escuchar además la versión de siete personas más, aunque estas últimas en calidad de testigos.
Un "escándalo" para el Ayuntamiento
La polémica ha puesto en el foco la gestión del Ayuntamiento de Alicante y su alcalde, el 'popular' Luis Barcala, pidió "disculpas" a los ciudadanos por lo que él mismo describió como un "escándalo" de las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) en la promoción Les Naus, construida sobre suelo municipal en Playa de San Juan. "Son unas situaciones que nos tienen que avergonzar", reconoció en un pleno extraordinario que ha dado pie a una comisión de investigación instalada esta misma semana.
Rocío Gómez alegó al dimitir que se había inscrito en la cooperativa de viviendas públicas antes de entrar en política y justificó su salida para que la investigación pudiera seguir su curso "sin interferencias". Asimismo, aseguró que había facilitado toda la información requerida para despejar dudas.