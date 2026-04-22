Citan como investigada a la exconcejala de Urbanismo de Alicante por el caso de las viviendas públicas

La jueza que investiga las presuntas irregularidades en la adjudicación de viviendas de protección pública en Alicante ha citado como investigadas a un total de 15 personas, entre las que figura la exconcejala de Urbanismo Rocío Gómez, que dimitió a finales de enero tras hacerse público que había sido una de las adjudicatarias de esta promoción.

La providencia dictada por la magistrada titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante incluye también a la exdirectora municipal de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondo y actual jefa del servicio de Contratación del Ayuntamiento, María Pérez-Hickman, y el responsable de la Sección de Vivienda Protegida de la delegación territorial de Vivienda de la Generalitat Valenciana, Roberto Palencia.

Este último fue el responsable de tramitar los pisos ofertados en el residencial Les Naus, ubicado en Playa de San Juan y epicentro de esta presunta trama. Palencia, supuestamente, confesó a un superior que la había "cagado" al destaparse las irregularidades en numerosos expedientes y que una de las viviendas había acabado en manos su pareja, que además trabaja como arquitecta municipal.

00.51 min Polémicas adjudicaciones de viviendas de protección oficial en Alicante

En esta nueva fase que se desarrollará entre mayo y junio, también deberán declarar como investigados el administrador de la promotora del residencial Les Naus y un funcionario de la Conselleria de Vivienda, jefe de sección de Vivienda Protegida, así como una batería de adjudicatario de las viviendas. La jueza quiere escuchar además la versión de siete personas más, aunque estas últimas en calidad de testigos.