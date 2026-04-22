Comprar por estrés o aburrimiento: más de la mitad de los españoles (56%) adquiere cosas que no usa ni necesita.

De buenas intenciones están llenos los armarios. Solo hay que pensar en esa camiseta, las mancuernas elegidas justo después del día de Reyes o la enésima barra de labios que pareció imprescindible en ese momento concreto para que la vida mantuviese su sentido. Algo que ocurre porque más de la mitad de los españoles -el 56%- adquiere productos que no necesita ni utiliza, según un estudio de Wallapop.

Todo un "ecosistema que fomenta las compras rápidas y poco reflexivas" y que propicia estos comportamientos que responden "a impulsos de carácter emocional", afirma el informe. Así, siete de cada diez españoles confiesan haber comprado en momentos de estrés o frustración como forma de autopremio. Más de la mitad, un 53% admite que lo ha hecho para matar el aburrimiento.

Ese hábitat encuentra un potente motor en el universo digital. Prácticamente, todos los jóvenes de 18 a 24 años -el 95%- utilizas 'apps' de entrega rápida mientras que el 78% del total de los encuestados confiesa recurrir a ellas.

Las redes sociales también contribuyen a este entramado. El 44% de los españoles admite que los contenido que les llegan a través de ellas condiciona sus decisiones; el porcentaje salta al 75% en el caso de los jóvenes hasta 24 años.

La gran cantidad de información sobre promociones que hay en el mercado también tiene impacto: el 92% de los consumidores admite su influencia. Otro 52% reconoce que las tendencias repercute en sus decisiones.