Comprar por estrés o aburrimiento: más de la mitad de los españoles (56%) adquiere cosas que no usa ni necesita
- Cerca del 40% del gasto medio va a productos no esenciales y uno de cada 4 comprados en el último año, que apenas utiliza
- Los jóvenes de 18 a 24 años prefieren el consumo 'on line': el 98% usa 'apps' de entrega rápida y el 75%, las redes sociales
De buenas intenciones están llenos los armarios. Solo hay que pensar en esa camiseta, las mancuernas elegidas justo después del día de Reyes o la enésima barra de labios que pareció imprescindible en ese momento concreto para que la vida mantuviese su sentido. Algo que ocurre porque más de la mitad de los españoles -el 56%- adquiere productos que no necesita ni utiliza, según un estudio de Wallapop.
Todo un "ecosistema que fomenta las compras rápidas y poco reflexivas" y que propicia estos comportamientos que responden "a impulsos de carácter emocional", afirma el informe. Así, siete de cada diez españoles confiesan haber comprado en momentos de estrés o frustración como forma de autopremio. Más de la mitad, un 53% admite que lo ha hecho para matar el aburrimiento.
Ese hábitat encuentra un potente motor en el universo digital. Prácticamente, todos los jóvenes de 18 a 24 años -el 95%- utilizas 'apps' de entrega rápida mientras que el 78% del total de los encuestados confiesa recurrir a ellas.
Las redes sociales también contribuyen a este entramado. El 44% de los españoles admite que los contenido que les llegan a través de ellas condiciona sus decisiones; el porcentaje salta al 75% en el caso de los jóvenes hasta 24 años.
La gran cantidad de información sobre promociones que hay en el mercado también tiene impacto: el 92% de los consumidores admite su influencia. Otro 52% reconoce que las tendencias repercute en sus decisiones.
Consecuencias negativas para el bolsillo
Estas compras irreflexivas se dejan notar para mal en la cuenta bancaria. En un contexto económico marcado por el mayor coste de la vida, más de la mitad de los españoles -el 55%- reconoce que su salario no le permite cubrir gastos ni ahorrar. El estudio refleja otra contradicción: el 70% considera la "sostenibilidad" como cuestión decisiva en la compra pero los datos reflejan que en la adquisición final no es sostenible cuando hay productos que no se usan.
Además, cerca del 40% del gasto medio se destina a productos no esenciales. Así, solo uno de cuatro artículos adquiridos en el último año apenas se utiliza con frecuencia. Además, dos de cada cinco españoles admite que compra más de lo que necesita: el 76% se deja llevar por impulsos con artículos a los que no dará ningún uso.
Cuando ese capricho llega a su dueño, el 60% de sus destinatarios no experimenta ninguna sensación especial; es más, un 16% reconoce sentir angustia y sólo un 3% confiesa satisfacción.
La frustración también aparece cuando se desea algo inalcanzable. Hasta el 64% de los españoles siente esta emoción al encontrar algo en tendencia que no se puede permitir.
Así, más de la mitad de los productos comprados en estas plataformas queda fuera de cualquier lógica de economía circular con dos destinos: el cubo de la basura o el fondo del armario.