No es un reparto real de comida rápida en la Casa Blanca, es un acto político planeado

La Presidencia de Estados Unidos ha difundido como si fuera un hecho real un reparto de comida rápida en la Casa Blanca en el que el mandatario, Donald Trump, recoge un pedido de manos de una conductora. No es una entrega real, es un evento político programado, según la empresa de reparto. Lo protagoniza una mujer que ya había apoyado públicamente en dos actos distintos esta iniciativa del magnate republicano.

"Nos encanta. El presidente Trump recibe la primera entrega de DoorDash en el Despacho Oval destacando las Propinas Sin Impuestos, que ayudan a millones a quedarse con el dinero que ganan", dice la Casa Blanca en un mensaje en inglés compartido más de 2.000 veces en X desde el 13 de abril. El texto adjunta una foto de Trump recogiendo un pedido de manos de una repartidora. La Presidencia publica una nota de prensa y un vídeo en los que presenta el acto como si fuera un reparto de comida real y sostiene que la repartidora logró un "reembolso" de 11.000 dólares por su política de Propinas Sin Impuestos.

La empresa de reparto: "Nadie está asegurando que fuera una entrega real"

La empresa de reparto a domicilio DoorDash ha admitido que la entrega de comida rápida en la Casa Blanca no ha sido auténtica, sino que se trata de "un evento planeado". "Nadie está asegurando que fuera una entrega real. Era clara y obviamente un evento planeado para conmemorar el inicio de una nueva política", ha dicho Julian Crowley, portavoz de DoorDash. Tanto en el vídeo de la empresa en X como en el de la Casa Blanca en YouTube, el presidente Trump saluda a la repartidora y luego dice: "Esto no parece fingido, ¿no?" (minuto 0:28).

Mensajes de redes dicen que la repartidora que entrega el pedido a Trump en la Casa Blanca, Sharon Simmons, ha comparecido antes para apoyar medidas de Trump y denuncian que podría ser una "actriz pagada" por los republicanos (1 y 2). Es cierto que Sharon Simmons compareció anteriormente dos veces para apoyar públicamente las políticas de Trump, pero no hay pruebas de que sea una actriz pagada por los republicanos.

Sharon Simmons apareció el 25 de julio de 2025 para respaldar la política de Propinas Sin Impuestos en una audiencia en Las Vegas de un comité de la Cámara de Representantes. Entonces, afirmó que vivía en Boulder City, en el estado de Nevada, y que llevaba tres años trabajando como repartidora para DoorDash. El presidente de ese comité, Jason Smith, publicó en abril de ese año un vídeo protagonizado por Sharon Simmons en el que se mostraba a favor de la política de Propinas Sin Impuestos y contaba que trabajaba como repartidora de DoorDash en Nevada.