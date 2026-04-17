Aitor Esteban, en RNE: "Le corresponde al presidente decir cuándo convocará elecciones porque no hay alternativa"
- El presidente del PNV afirma que no hay una "gobernabilidad estable" por falta de Presupuestos
- Asegura que el acuerdo en Extremadura entra en "contradicciones" con el discurso de Guardiola
El presidente del PNV, Aitor Esteban, cree que existe "cierto" bloqueo institucional y que no hay una "gobernabilidad estable" por la falta de acuerdos que permitan sacar adelante leyes.
"Estamos viendo algo que nadie había previsto y menos los que hiceron la Constitución. Una legislatura sin ningún Presupuesto y sacando pocas leyes. Es difícil alcanzar mayorías tal y como están las cosas y funcionando a base de decretos-leyes no se puede decir que se trata de una gobernabilidad estable", ha afirmado en una entrevista en 'Las mañanas' de RNE. Además, ha criticado al PSOE extremeño por no abstenerse.
“🔴ENTREVISTA | Hablamos con @AITOR_ESTEBAN , presidente del @eajpnv— Las Mañanas de RNE (@LasMananas_rne) April 17, 2026
🗣️"Una legislatura sin ningún presupuesto, ni siquiera haciendo leyes, no es una gobernabilidad estable. Le corresponde al presidente convocar elecciones, porque no hay alternativa."
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Respecto al acuerdo de gobierno alcanzado en Extremadura entre PP y Vox, Esteban afirma que "entra en contradicciones con el discurso de Guardiola".
"Era algo previsible, que iba a suceder. Aunque entra en contradicciones con el discurso de la presidenta porque Guardiola suele empezar diciendo una cosas y acaba con otras, pero es un acuerdo que estaban abocados a hacerlo. Y creo que si pueden hacerlo a nivel del Estado, lo van a reproducir. Tampoco creo que le vaya mal al PSOE, si no creo que hubiera actuado de otra manera. Le viene bien al PSOE pensando que así va a lanzar en unas próximas elecciones generales la imagen de es o ellos o el PSOE. Y que no hay más", ha asegurado.
Aitor Esteban opina que este planteamiento no es bueno para la sociedad y critica la actuación del PSOE: "Hubiese sido mucho más prudente, ya desde las primeras elecciones en Castilla y León, haber facilitado la investidura de un presidente del PP y luego intentar controlar esa legislatura desde el Parlamento. Se ha optado porque o es blanco o negro". El presidente del PNV cree que se trata de una estrategia electoral por ambas partes.
Esteban, sobre el PP: "No veo acercamiento posible"
El presidente del PNV ha descartado que su partido vaya a llegar a acuerdos con el PP. Argumenta que la actitud de la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo no es la mejor: "El PP con el PNV y con el País Vasco no está teniendo una posición muy amigable. Están con mociones beligerantes. Yo no veo acercamiento posible".
Sobre las competencias autonómicas, Esteban cree que la gestión económica de la Seguridad Social tendría que traspasarse a Euskadi antes de verano. Ha recordado que después de 45 años el Estatuto todavía "no está cumplido" y ha insistido en que hay que "cumplir la ley".
"Los acuerdos políticos nunca se pueden calificar como cesiones", ha remarcado. "Pero parece que, cuando es un tema autonómico, son cesiones. ¿Qué pasa? ¿Que los demás somos satélites que no representamos a nadie y que no hacemos política?", ha preguntado.
A su juicio, "al Gobierno central, sea de uno y otro color, se le debería caer la cara de vergüenza por no tener cumplida todavía una Ley orgánica".
Aitor Esteban se ha referido también a la salida de presos de ETA: "Entiendo la posición de las víctimas eso nunca va a desaparecer pero hay que funcionar en base a legislación y a leyes. No te puedes guiar ni por un sentido de revancha ni de permanencia absoluta de un castigo".