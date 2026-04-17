Aitor Esteban, en RNE: "Le corresponde al presidente decir cuándo convocará elecciones porque no hay alternativa"

El presidente del PNV, Aitor Esteban, cree que existe "cierto" bloqueo institucional y que no hay una "gobernabilidad estable" por la falta de acuerdos que permitan sacar adelante leyes.

"Estamos viendo algo que nadie había previsto y menos los que hiceron la Constitución. Una legislatura sin ningún Presupuesto y sacando pocas leyes. Es difícil alcanzar mayorías tal y como están las cosas y funcionando a base de decretos-leyes no se puede decir que se trata de una gobernabilidad estable", ha afirmado en una entrevista en 'Las mañanas' de RNE. Además, ha criticado al PSOE extremeño por no abstenerse.

“🔴ENTREVISTA | Hablamos con @AITOR_ESTEBAN , presidente del @eajpnv



🗣️"Una legislatura sin ningún presupuesto, ni siquiera haciendo leyes, no es una gobernabilidad estable. Le corresponde al presidente convocar elecciones, porque no hay alternativa."



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Respecto al acuerdo de gobierno alcanzado en Extremadura entre PP y Vox, Esteban afirma que "entra en contradicciones con el discurso de Guardiola".

"Era algo previsible, que iba a suceder. Aunque entra en contradicciones con el discurso de la presidenta porque Guardiola suele empezar diciendo una cosas y acaba con otras, pero es un acuerdo que estaban abocados a hacerlo. Y creo que si pueden hacerlo a nivel del Estado, lo van a reproducir. Tampoco creo que le vaya mal al PSOE, si no creo que hubiera actuado de otra manera. Le viene bien al PSOE pensando que así va a lanzar en unas próximas elecciones generales la imagen de es o ellos o el PSOE. Y que no hay más", ha asegurado.

Aitor Esteban opina que este planteamiento no es bueno para la sociedad y critica la actuación del PSOE: "Hubiese sido mucho más prudente, ya desde las primeras elecciones en Castilla y León, haber facilitado la investidura de un presidente del PP y luego intentar controlar esa legislatura desde el Parlamento. Se ha optado porque o es blanco o negro". El presidente del PNV cree que se trata de una estrategia electoral por ambas partes.