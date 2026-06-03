Otro bombazo en Roland Garros: Sabalenka cae eliminada por Diana Shnaidern y deja París sin números 1

La número 1 del mundo, Aryna Sabalenka, se despide del sueño de ganar Roland Garros. La bielorrusa ha caído ante la rusa Diana Shnaider, número 23 de ránking, en cuartos de final. Además, y contra todo pronóstico, Sabalenka ha tenido una derrota bastante dura con un 6-0 en el último set.

"No sé cuándo fue la última vez que perdí 10 juegos seguidos" Muy afectada tras la derrota, Sabalenka llegó a decir que quiere dejar de jugar. "Solo quiero dejar el tenis ahora mismo, pero ya veremos. Ya veremos en unos días. Espero volver a encarrilarme mentalmente." "Siento que mentalmente no pude recuperarme después del segundo set, creo que ese fue mi mayor error. No sé cuándo fue la última vez que perdí 10 juegos seguidos. Supongo que mentalmente caí en un pozo muy profundo y oscuro, y simplemente no pude volver a concentrarme", reconocía la propia Sabalenka en rueda de prensa después del partido. La tenista nunca ha ganado en París, tampoco lo ha hecho en Wimbledon, los dos Grand Slam que le faltan. Ahora Diana Shnaider tiene la oportunidad de ganar su primer grande, nunca había llegado tan lejos. Jugará el jueves 4 de mayo la semifinal contra la polaca Maja Chwalinska, número 114 del mundo y procedente de la fase previa. La otra semifinal enfrentará a Mirra Andreeva (número 8) contra Marta Kostyuk (número 15 y ganadora del último Mutua Madrid Open). Solo una de las cuatro semifinalistas está dentro del Top10.

Un sorpresón más en el cuadro femenino En esta edición de Roland Garros nada está saliendo como marcaban las quinielas iniciales. La derrota de Sabalenka en cuartos se une a una gran lista de tenistas se han despedido de la tierra batida de París. Iga Świątek, una de las grandes dominadoras de la tierra batida en los últimos años, cayó en octavos de final ante Kostyuk por 7-5 y 6-1. Tampoco ha llegado al último tramo del torneo la ganadora de la anterior edición, Coco Gauff, que dijo adiós a París en tercera ronda.

Ni Sinner, ni Djokovic Jannik Sinner y Novak Djokovic eran el gran atractivo del cartel del cuadro masculino tras la baja de Carlos Alcaraz por lesión, pero ninguno de los dos podrá visitar la Torre Eiffel con la copa este 2026. El número 1 del mundo, Jannik Sinner, cayó sorprendentemente en segunda ronda ante Juan Manuel Cerúndolo. Jannik Sinner se lesiona en su partido contra Juan Manuel Cerundolo y queda eliminado de Roland Garros Sinner tenía el partido prácticamente ganado pero acabó sufriendo una remontada espectacular que puso fin a una racha de 30 victorias consecutivas. Un golpe de calor y varios problemas físicos de los que el italiano no supo sobreponerse, acabaron con su oportunidad de ganar el último Grand Slam que le falta. Novak Djokovic aguantó un día más que Sinner, cayó en tercera ronda frente al brasileño João Fonseca, de 19 años. El serbio empezó ganando los dos primeros sets pero Fonseca se llevó los tres siguientes dejando a Nole sin opciones de luchar por su 25º Grand Slam.