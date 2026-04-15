¿Un réquiem por Resident Evil? La saga de Capcom está más viva que nunca 30 años después

Un réquiem es una composición musical fúnebre dedicada al descanso de los difuntos, un descanso que no te dará el undécimo título de la saga principal de Resident Evil. Capcom ha logrado por fin el objetivo de compensar la acción y el terror en Requiem, en el que será, sin duda, uno de los mejores juegos de este 2026.

Pocas sagas virtuales pueden presumir de llevar 30 años en pie y haber triunfado en cinco generaciones diferentes de consolas. Desde que la compañía nipona estrenase el ya mítico Resident Evil en 1996, varias generaciones de jóvenes han crecido entre el terror, la acción y los puzles de una gran familia que ya es historia de los videojuegos.

Este año se cumplen tres décadas, ni más ni menos, desde que comenzó un universo del apocalipsis zombie que ha logrado sobrevivir al tiempo y ha sabido envejecer de la mejor manera posible, arrastrando a las primeras generaciones e incorporando a nuevos acólitos al 'Virius T'.

Fotograma de 'RE Requiem' https://www.residentevil.com/

Resident Evil Requiem deja atrás los dos últimos títulos lineales de la saga, RE 7: Biohazard y RE Village, las historias protagonizadas por el nuevo personaje Ethan Winters, en dos títulos que devolvieron a la franquicia al terror, además de introducir la primera persona como recurso para hacer una experiencia más terroríficamente inmersiva.

La nueva historia que propone Capcom devuelve el título a sus orígenes primigenios, con todo lo sucedido en Raccoon City como eje central de un videojuego en el que se propone un equilibrio brillante entre el terror en primera persona y la acción cámara al hombro en tercera persona.

Ese equilibrio que ha sabido ejecutar la compañía japonesa lo ha transferido a sus dos personajes protagonistas, con el mítico Leon Kennedy y la debutante Grace Ashcroft, una agente del FBI e hija de una vieja conocida y superviviente del desastre de Raccoon City.

Fotograma de Requiem. https://www.residentevil.com/

La historia comienza en una ciudad próxima, con Grace investigando una serie de muertes misteriosas en un hotel, donde todo empieza a enredarse, en una secuencia que se entrelaza con el regreso del que fuese agente en prácticas allá por 1998, cuando entró por primera vez a la comisaría de policía de la ciudad asolada por el 'Virus T'.

Sin desvelar nada más de esta interesante trama, que regresa a los orígenes de una infestación que lleva propagándose por el mundo hace ya 30 años.