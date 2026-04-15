¿Un réquiem por Resident Evil? La saga de Capcom está más viva que nunca 30 años después
- La compañía nipona ha dado con la tecla para continuar con una de las familias más prolíficas de los videojuegos
- Una historia que nos devuelve el terror en una combinación cuasi perfecta con los disparos y la acción
Un réquiem es una composición musical fúnebre dedicada al descanso de los difuntos, un descanso que no te dará el undécimo título de la saga principal de Resident Evil. Capcom ha logrado por fin el objetivo de compensar la acción y el terror en Requiem, en el que será, sin duda, uno de los mejores juegos de este 2026.
Pocas sagas virtuales pueden presumir de llevar 30 años en pie y haber triunfado en cinco generaciones diferentes de consolas. Desde que la compañía nipona estrenase el ya mítico Resident Evil en 1996, varias generaciones de jóvenes han crecido entre el terror, la acción y los puzles de una gran familia que ya es historia de los videojuegos.
Este año se cumplen tres décadas, ni más ni menos, desde que comenzó un universo del apocalipsis zombie que ha logrado sobrevivir al tiempo y ha sabido envejecer de la mejor manera posible, arrastrando a las primeras generaciones e incorporando a nuevos acólitos al 'Virius T'.
Resident Evil Requiem deja atrás los dos últimos títulos lineales de la saga, RE 7: Biohazard y RE Village, las historias protagonizadas por el nuevo personaje Ethan Winters, en dos títulos que devolvieron a la franquicia al terror, además de introducir la primera persona como recurso para hacer una experiencia más terroríficamente inmersiva.
La nueva historia que propone Capcom devuelve el título a sus orígenes primigenios, con todo lo sucedido en Raccoon City como eje central de un videojuego en el que se propone un equilibrio brillante entre el terror en primera persona y la acción cámara al hombro en tercera persona.
Ese equilibrio que ha sabido ejecutar la compañía japonesa lo ha transferido a sus dos personajes protagonistas, con el mítico Leon Kennedy y la debutante Grace Ashcroft, una agente del FBI e hija de una vieja conocida y superviviente del desastre de Raccoon City.
La historia comienza en una ciudad próxima, con Grace investigando una serie de muertes misteriosas en un hotel, donde todo empieza a enredarse, en una secuencia que se entrelaza con el regreso del que fuese agente en prácticas allá por 1998, cuando entró por primera vez a la comisaría de policía de la ciudad asolada por el 'Virus T'.
Sin desvelar nada más de esta interesante trama, que regresa a los orígenes de una infestación que lleva propagándose por el mundo hace ya 30 años.
Una perfecta combinación de terror y acción
Capcom ha propuesto la ya mencionada y acertada combinación entre terror y acción con una fórmula sencilla, pero efectiva. Durante toda esta trama entrelazada, iremos cambiando de manera automática entre Grace y Leon.
Cuando nos toque controlar a la agente del FBI, los recursos a nivel armamentístico y el sigilo para sobrevivir serán la base de una propuesta que nos induce a poner la cámara en primera persona, aunque de modo opcional se puede poner en tercera.
Por el contrario, cuando nos metamos en la piel del veterano agente especial del D.S.O., los recursos y las armas serán más contundentes, con la novedad de que siempre llevará una letal hacha para el cuerpo a cuerpo, muy útil y letal, que habrá que afilar de vez en cuando. En este caso, la propuesta es la tercera persona, enfocada más a la acción directa y al 'shooter', aunque también se puede poner en primera persona.
Es decir, Capcom propone dos cámaras para los dos personajes en un intento de que se pueda sacar el mayor partido a las virtudes de cada parte de la historia, pero esto no quiere decir ni que con Grace no haya acción ni que con Leon se deje de un lado el terror, de ahí la gran combinación que se ha logrado conseguir.
Durante el juego encontraremos guiños a los primeros títulos de la franquicia, como guardar en la máquina de escribir o las ya míticas mezclas de hierbas y mejoras de las armas. Además de saber colocar nuestro equipaje de mano en cada momento para sobrevivir con lo imprescindible, que para eso están los baúles de almacenamiento. También veremos alguna nueva manera más sangrienta de elevar la salud y crear municiones y otros útiles.
La empresa japonesa dueña de esta legendaria saga ha dado una vuelta más de tuerca al aspecto visual con su renovado motor gráfico RE Engine, con el que disfrutaremos de cada detalle como hasta ahora nunca habíamos visto en un Resident Evil. El movimiento del cabello, los detalles del clima o unos zombis y jefes finales variados y que no dejarán indiferentes.
En el aspecto sonoro, en Resident Evil Requiem se ha logrado el mejor doblaje al español hasta la fecha en la saga y recupera viejas sintonías de otros títulos, acentuando una tensión sonora muy lograda que ha logrado hacer aún más terrorífica la historia.
Conclusión
Capcom no se deja llevar por los últimos éxitos de esta prolífera saga, entre nuevas historias -como Biohazard y Village- y grandes 'remakes' -como 'RE2' o el más reciente 'RE4'-, y ha vuelto a acertar de pleno en el 30 aniversario del nacimiento de los catastróficos hechos ocurridos en Raccoon City en 1996.
En esta nueva entrega, los nipones han sabido conjugar y contentar a las dos familias de seguidores de Resident Evil. Tanto los que reclaman más terror como los que apuestan por la acción y los tiros.
Requiem tiene muchos puntos fuertes: la jugabilidad, los gráficos, la combinación perfecta entre terror y acción, las posibilidades de personalizar la experiencia con la primera o la tercera persona, el doblaje y sonido, aunar nuevos y viejos personajes... En definitiva, tres décadas después, Resident Evil y su 'Virus T' tienen cuerda para rato si siguen por este camino.
Cabe destacar, como uno de los pocos puntos débiles de este nuevo videojuego, la falta de puzles y que sean más complicados.
-Análisis realizado con una copia digital para PS5-