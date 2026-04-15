La primera reunión de seguimiento del Pacto de Salud promovido por el Gobierno Vasco se ha celebrado esta mañana en Vitoria- Gasteiz. En ella se ha hecho un repaso del trabajo realizado desde el pasado mes de julio, cuyo objetivo es fortalecer la sanidad pública para lograr un modelo más integrado, más colaborativo y orientado a resultados. Sus principales objetivos son la Atención Primaria y la Salud Mental.

En la reunión se ha constatado que el 85 por ciento de las 332 iniciativas propuestas ya están en marcha, con tres ejes principales: la participación de los pacientes en la toma de decisiones, una plantilla de Osakidetza fortalecida y un sistema mejor equipado con innovación y tecnología. El consejero de Salud, Alberto Martínez, ha dicho que "hoy llegamos a un momento clave: pasar del acuerdo a la acción".

Críticas de la oposición Sin embargo, ha recibido críticas por parte de la oposición. EH Bildu califica las palabras del consejero de "campaña de marketing" basada en la autocomplacencia. El Partido Popular cree que el Pacto de Salud no ha servido para resolver los problemas de Osakidetza, como ha quedado demostrado con las listas de espera o los casos de las vacunas caducadas.