Primera reunión de seguimiento del Pacto de Salud
- El 85% de las medidas propuestas ya están en marcha y se centran en Atención Primaria y Salud Mental
- EH Bildu lo califica de campaña de marketing y el PP no cree que se esté cumpliendo lo acordado
La primera reunión de seguimiento del Pacto de Salud promovido por el Gobierno Vasco se ha celebrado esta mañana en Vitoria- Gasteiz. En ella se ha hecho un repaso del trabajo realizado desde el pasado mes de julio, cuyo objetivo es fortalecer la sanidad pública para lograr un modelo más integrado, más colaborativo y orientado a resultados. Sus principales objetivos son la Atención Primaria y la Salud Mental.
En la reunión se ha constatado que el 85 por ciento de las 332 iniciativas propuestas ya están en marcha, con tres ejes principales: la participación de los pacientes en la toma de decisiones, una plantilla de Osakidetza fortalecida y un sistema mejor equipado con innovación y tecnología. El consejero de Salud, Alberto Martínez, ha dicho que "hoy llegamos a un momento clave: pasar del acuerdo a la acción".
Críticas de la oposición
Sin embargo, ha recibido críticas por parte de la oposición. EH Bildu califica las palabras del consejero de "campaña de marketing" basada en la autocomplacencia.
El Partido Popular cree que el Pacto de Salud no ha servido para resolver los problemas de Osakidetza, como ha quedado demostrado con las listas de espera o los casos de las vacunas caducadas.
Un pacto con 10 meses de vida
El Pacto de Salud fue aprobado en junio de 2025, pero pronto se descolgaron todos los sindicatos, así como Sumar. EH Bildu lo firmó de manera crítica y sin respaldarlo. Sin embargo, a la reunión de este miércoles sí han asistido UGT, Comisiones Obreras y Satse.
El departamento de Salud del Gobierno Vasco tramita la creación de un consejo asesor para ordenar el cambio organizativo en la sanidad pública vasca. El objetivo es acelerar su transformación para que sea más homogénea, medible y centrada en las y los usuarios.