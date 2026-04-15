Atxurra Egurrola, el etarra que ordenó el secuestro de Ortega Lara, queda libre tras cumplir 30 años en prisión

El exjefe del aparato logístico de ETA Julen Atxurra Egurrola, alias 'Pototo', ha quedado en libertad al cumplir su pena y pasar 30 años en prisión por diversos delitos, entre ellos ordenar el secuestro del funcionario de prisiones burgalés José Antonio Ortega Lara, el más largo cometido por la organización terrorista.

La asociación de familiares de presos de ETA Etxerat ha informado de la puesta en libertad de Atxurra Egurrola, quien cumplía su pena en la cárcel alavesa de Zaballa.

Etxerat ha explicado que el recluso ha acumulado las condenas cumplidas en Francia, con lo que ha alcanzado el máximo legal de estancia en prisión y ha salido de la cárcel 30 años después de su arresto.

Atxurra Egurrola fue detenido el 23 de julio de 1996 en una granja de la localidad francesa de Lasseube, donde residía junto a su compañera, Laurence Schlecht, de nacionalidad francesa. La policía halló en la vivienda un arsenal de armas, explosivos, municiones y abundante documentación.

En el año 2000 fue condenado a diez años de prisión por pertenencia a banda armada, la pena máxima por este delito en Francia, en un juicio contra parte de la cúpula que relevó a la dirección de ETA detenida en Bidart en marzo de 1992.

En España ha sido condenado por diversos delitos, entre ellos el asesinato del policía nacional Julio Sánchez Rodríguez en 1968, un atentado del comando Bizkaia de ETA por el que fue sentenciado a 28 años de prisión.

También fue condenado a 14 años por ordenar el secuestro del empresario Julio Iglesias Zamora en 1993 y en 2005 se le consideró culpable de ordenar el secuestro de Ortega Lara, por lo que fue condenado a 32 años de prisión.