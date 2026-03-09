Las víctimas del terrorismo alertan sobre los "discursos que justifican la violencia como atajo ideológico"

La radicalización "no comienza con un acto violento, comienza con la deshumanización del otro, con discursos que simplifican, que señalan, que excluyen, con relatos que justifican la violencia como atajo ideológico", ha advertido el presidente de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Juan Benito Valenciano, en el acto presidido este lunes por el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska con motivo del Día Europeo en Memoria de las Víctimas del Terrorismo que cada año recuerdan los atentados yihadistas en Madrid en los que murieron 192 personas, los más graves ocurridos en el continente europeo.

La "memoria, la justicia y la educación" como respuesta al terrorismo, esa es la lección que han dado las víctimas, ha señalado Valenciano en el acto, celebrado en la sede de la Fundación Francisco Giner de los Ríos, en Madrid, que ha comenzado con una actuación musical de Sofía Comas y un minuto de silencio en memoria de todas las víctimas del terrorismo ante un auditorio lleno de público.

"El 11 de marzo es una herida en la memoria colectiva de nuestro país, aquel día el terror golpeó trenes llenos de vida cotidiana, estudiantes, trabajadores, madres, padres, sueños en marcha hacia un destino cualquiera y nos recordó con brutal claridad que el terrorismo no ataca solo infraestructuras, ataca la convivencia, la libertad, la dignidad humana", ha asegurado Valenciano al recordar el impacto que causaron los atentados.

Marlaska llama a una lucha "colectiva" en defensa de la democracia El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha agradecido a las víctimas del terrorismo su testimonio "como instrumento de prevención frente a la radicalización violenta y para neutralizar la narrativa terrorista", y que compartan con los más jóvenes sus "dolorosísimas experiencias personales" a través del proyecto educativo "Memoria y prevención del terrorismo". Las víctimas del terrorismo, ha dicho Marlaska, "sois la referencia ética de nuestro sistema democrático y de valores" y recuerdan "la vileza y el odio sin escrúpulos al que nos enfrentamos". Su entereza "nos exige una lucha que debe ser colectiva en defensa de la democracia y nos reclama a la determinación de avanzar siempre en la convivencia pacífica". Antes de comenzar las intervenciones se ha presentado a través de un vídeo el proyecto educativo "Memoria y prevención del terrorismo" promovido desde hace casi 10 años por los ministerios del Interior y de Educación, y la Fundación de Víctimas del Terrorismo, para sensibilizar sobre las consecuencias del terrorismo en la vida de las personas y el conjunto de la sociedad y promover el rechazo de la violencia y el respeto a las víctimas.