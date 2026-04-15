Allau de sol·licituds de migrants en despatxos d’advocats i consolats per regularitzar la seva situació
- Els despatxos d’advocats i consolats registren una afluència massiva després del nou decret
- La tramitació s’allargarà fins al 30 de juny amb requisits estrictes
Un dia després de l’aprovació del decret de regularització extraordinària per part del Consell de Ministres, s’ha registrat una allau de migrants en situació irregular a diversos punts d’atenció a Palma. Consolats com els de Colòmbia, l’Equador, el Perú o el Marroc han rebut un degoteig constant de persones que cerquen documentació per iniciar el procés. Molts d’ells esperen deixar enrere la precarietat laboral i accedir a una situació administrativa regular.
Pressió als consolats i despatxos especialitzats
Aquesta alta demanda també s’ha traslladat als despatxos d’advocats especialitzats en estrangeria, que asseguren no donar l’abast. Segons expliquen professionals del sector, la difusió del decret ha generat nerviosisme entre els possibles beneficiaris, que s’han mobilitzat de manera immediata per informar-se i iniciar els tràmits.
Requisits i terminis del procés
Per poder accedir a la regularització, els sol·licitants hauran d’acreditar almenys cinc mesos de residència a Espanya i no tenir antecedents penals, un requisit imprescindible per obtenir l’autorització. A més, hauran de complir almenys una de les següents condicions: disposar d’un contracte o oferta laboral, tenir familiars directes al país o acreditar una situació de vulnerabilitat.
El termini per presentar les sol·licituds finalitza el 30 de juny, una data que molts experts consideren ajustada, especialment per a les entitats socials encarregades d’emetre informes de vulnerabilitat. Aquestes organitzacions alerten que no han tingut prou temps per preparar-se davant l’elevat volum de peticions previst.
Sistema de tramitació i crítiques sindicals
Les sol·licituds es podran presentar de manera telemàtica o a través de qualsevol oficina de Correus. A partir del 20 de març, també es podran fer de forma presencial a les oficines de la Seguretat Social, que ja es troben saturades. Aquesta situació ha provocat la convocatòria d’una vaga per part del sindicat CCOO, que denuncia la manca de recursos i la decisió d’externalitzar el servei.
Segons dades oficials, unes 11.000 persones en situació irregular a les Illes es podrien beneficiar del procés, una xifra que el Govern balear eleva fins a les 30.000. L’executiu autonòmic ja ha anunciat que impugnarà el decret.