No son africanos llegando a Budapest tras la derrota de Orbán en las elecciones, es Italia en 2023

Circula en redes sociales un vídeo que muestra a una multitud de personas agolpadas frente a una valla y lo presentan como si fueran inmigrantes africanos llegando a Budapest (Hungría) tras la derrota de Viktor Orbán en las elecciones. Es falso. Se trata de una grabación realizada en la isla italiana de Lampedusa en 2023.

"Viktor Orban cae, y palés de multiculturalidad africana llegando ya a Budapest. Los húngaros van a flipar (sic)", leemos en la publicación de X que difunde el vídeo y que se ha compartido más de 5.000 veces desde el 12 de abril. La grabación dura 45 segundos y en ella se ve a decenas de personas agolpadas frente a una valla.

No es Budapest, es Lampedusa en 2023 El vídeo no se registra en Budapest en la actualidad, es una imagen antigua grabada en la isla italiana de Lampedusa. A través de una búsqueda inversa, hemos comprobado que la grabación la difundió el 16 de septiembre de 2023 una periodista de France 24 especializada en migraciones, Charlotte Boitiaux, en su cuenta de X. La periodista aseguraba en francés que se estaban "llevando a cabo traslados de migrantes al continente en medio de una gran tensión en el centro de acogida de Lampedusa", ubicado en esta isla del Mediterráneo. Gracias a las similitudes entre el vídeo de redes y esta noticia emitida en el Telediario de TVE, hemos podido geolocalizar las imágenes en el centro de acogida de Lampedusa (35.511323, 12.600486). En la pieza, la corresponsal de TVE en Italia, Begoña Alegría, explicaba la situación en Lampedusa en el verano de 2023. Puedes comprobar en el minuto 00:22 que la valla que aparece al fondo del entrevistado es la misma, con una señal blanco y azul en el que podemos leer en italiano "Veicoli a passo d’uomo". También coincide con esta imagen de TVE del centro de acogida y con este otro vídeo de Lampedusa publicado el 14 de septiembre por la agencia France-Presse (AFP). Observamos en el segundo 0:01 los mismos elementos: la valla metálica gris con árboles alrededor y la misma señal de tráfico. AFP informaba de las dificultades de la isla para "hacer frente a la llegada de unos 7.000 migrantes en embarcaciones desde África, el equivalente a toda la población local". A la izquierda, captura del vídeo de redes; a la derecha, imagen de TVE en Lampedusa VerificaRTVE En RTVE también te informamos de la crisis migratoria que sufrió la isla italiana de Lampedusa en 2023. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se trasladó a la isla en septiembre y anunció un plan de acción europeo para contener la inmigración irregular y compartir la gestión de los traslados de migrantes llegados a las costas italianas. El centro de acogida de la isla tiene capacidad para 400 personas y llegó a acoger a cerca de 2.000.