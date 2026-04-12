Un ataque aéreo de Nigeria contra un mercado del noreste del país deja más de 100 muertos, según Amnistía Internacional

Más de 100 personas han muerto en un ataque aéreo llevado a cabo por aviones militares de Nigeria en un mercado del noreste del país, ha anunciado este domingo la organización Amnistía Internacional (AI).

"Amnistía Internacional condena enérgicamente el ataque aéreo militar que causó la muerte de más de 100 personas en el área de Gobierno local de Jalli Futchimiram Geidam, en el estado de Yobe", ha dicho la oficina nigeriana de AI en la red social X.

Según AI, testigos de los hechos han comentado que tres aviones militares bombardearon un mercado este sábado, mientras el Hospital General de Geidam ha recibido hasta el momento 35 personas con heridas graves.

"Los ataques aéreos no constituyen un método legítimo de aplicación de la ley bajo ningún concepto. Este uso imprudente de la fuerza letal es ilegal, indignante y pone de manifiesto el flagrante desprecio del Ejército nigeriano por la vida de aquellos a quienes supuestamente debe proteger", ha añadido AI.

La ONG ha exigido a las autoridades nigerianas que investiguen el incidente "de forma inmediata e imparcial" y garanticen que los supuestos responsables "rinden cuentas".