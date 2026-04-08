Bolaños: "Todo nos hace pensar que no hubo financiación ilegal en el PSOE"

El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha rechazado que haya habido financiación irregular en el Partido Socialista. Lo decía antes de su comparecencia en la comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, tras ser preguntado por los periodistas por la declaración del hermano de Koldo García este martes, durante el juicio del caso mascarillas.

El hermano del exasesor de José Luis Ábalos admitió, durante la primera sesión del juicio que se celebra en el Tribunal Supremo, haber ido dos veces a Ferraz para recoger sobres con dinero para el exministro. Este miércoles, desde la Cámara Baja, Bolaños ha sido tajante: las cuentas del PSOE han sido auditadas en distintas instancias, como el Tribunal de Cuentas o auditorías internas y externas, y "además están entregadas desde 2017 a la justicia". Con toda esa información, ha insistido "nada nos hace pensar que ha habido financiación irregular en el seno del PSOE".

"La veracidad de lo que se diga en un juicio la tiene que decidir un tribunal", ha señalado, después de insistir en que "es el momento de la justicia y de respetar el trabajo que se está haciendo en dos juicios orales en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo". "Estoy convencido de que ambos van a impartir justicia", ha dicho.

En ese sentido, Bolaños cree el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, donde desde esta semana se dilucidan los casos mascarillas y Kitchen respectivamente, celebrarán "juicios con todas las garantías".

El titular de las carteras de Presidencia y Justicia ha insistido en que "todo tipo de corrupción, ya sean comportamientos individuales o una trama organizada nos asquea y nos repugna". Y ha continuado diciendo que "nos avergüenza más la de cargos nombrados por el Partido Socialista". "Nosotros no solo colaboramos con la justicia sino que tomamos medidas para mejorarla", ha señalado.