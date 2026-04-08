Arranca la campaña de la renta con 6 nuevas deducciones en Extremadura
- Se suman a las 13 rebajas ya existentes, con lo ya son 19 los beneficios fiscales para quienes hacen la declaración en Extremadura
- Las nuevas deducciones fueron acordadas por el PP y VOX y aprobadas en el Parlamento autonómico
Como en el resto de España, en Extremadura arranca el plazo para presentar la declaración de la renta. Hasta el 6 de mayo solo por internet. A partir de esa fecha podrá hacerse por teléfono y desde el 1 de junio presencialmente. En todos los casos termina el 30 de junio.
6 nuevas deducciones en Extremadura
Por primera vez los extremeños podrán aplicarse 6 nuevas deducciones. Dos de ellas aprobadas por la Junta para impulsar el acceso a la vivienda. Así podrán deducirse hasta 1200 euros quienes hayan alquilado una casa que tuvieran vacía. Y si han tenido que reformarla y se encuentra en una población de menos de 3000 habitantes la rebaja puede llegar hasta los 1.356 euros.
Deducciones también para nuevos residentes. Quienes hayan decidido venirse a vivir en Extremadura tendrán una rebaja en el 50 por ciento de la cuota íntegra autonómica. En el 75 por ciento, si se tiene menos de 36 años. Podrán aplicarla durante 3 ejercicios.
Novedad también se se hacen donaciones a entidades culturales, artísticas o deportivas. El tramo autonómico permite deducir 500 euros.
Y en esta campaña se estrenan dos beneficios fiscales para los enfermos de ELA. Uno evitará que tengan pagar por las ayudas que reciben. El otro consiste en una deducción de 2.000 euros para los contribuyentes que hayan sido diagnosticados de ELA o para sus familiares directos
Extremadura cuenta con otras 13 deducciones, con lo que son ya 19 rebajas autonómicas
En total Extremadura cuenta con 19 deducciones autonómicas. 13 de ellas ya en vigor y que permiten deducirse un 15% de la cuota a quienes residen en localidades con menos de 3.000 habitantes.
También para quienes no superen los 28 mil euros de renta y vivan en una casa de alquiler podrán recuperar hasta 1000 euros de la renta, 1.500 si se reside en zonas rurales.
Más ayudas para vivienda, concretamente para el pago de intereses de hipotecas. Los menores de 36 años podrán deducir el 25% de los intereses pagados para la compra de una vivienda habitual, con una base de deducción máxima de 1000 euros.
Los extremeños podrán beneficiarse también de las nuevas deducciones nacionales
Pero a las deducciones autonómicas los contribuyentes extremeños podrán añadir las acordadas en el último año por el gobierno central. Así no estarán obligados a presentar declaración quienes estén parados y quienes cobren el salario mínimo interprofesional podrán deducirse 340 euros en el IRPF.
Sigue desgravando la compra de un vehículo eléctrico y la instalación de un punto de recarga en el domicilio.
Y están exentas de pago de impuestos las ayudas recibidas por los daños ocasionados por los incendios que Extremadura sufrió el pasado verano