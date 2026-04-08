Arranca la campaña de la renta con 6 nuevas deducciones en Extremadura

Como en el resto de España, en Extremadura arranca el plazo para presentar la declaración de la renta. Hasta el 6 de mayo solo por internet. A partir de esa fecha podrá hacerse por teléfono y desde el 1 de junio presencialmente. En todos los casos termina el 30 de junio.

6 nuevas deducciones en Extremadura Por primera vez los extremeños podrán aplicarse 6 nuevas deducciones. Dos de ellas aprobadas por la Junta para impulsar el acceso a la vivienda. Así podrán deducirse hasta 1200 euros quienes hayan alquilado una casa que tuvieran vacía. Y si han tenido que reformarla y se encuentra en una población de menos de 3000 habitantes la rebaja puede llegar hasta los 1.356 euros. Deducciones también para nuevos residentes. Quienes hayan decidido venirse a vivir en Extremadura tendrán una rebaja en el 50 por ciento de la cuota íntegra autonómica. En el 75 por ciento, si se tiene menos de 36 años. Podrán aplicarla durante 3 ejercicios. Novedad también se se hacen donaciones a entidades culturales, artísticas o deportivas. El tramo autonómico permite deducir 500 euros. Y en esta campaña se estrenan dos beneficios fiscales para los enfermos de ELA. Uno evitará que tengan pagar por las ayudas que reciben. El otro consiste en una deducción de 2.000 euros para los contribuyentes que hayan sido diagnosticados de ELA o para sus familiares directos

Extremadura cuenta con otras 13 deducciones, con lo que son ya 19 rebajas autonómicas En total Extremadura cuenta con 19 deducciones autonómicas. 13 de ellas ya en vigor y que permiten deducirse un 15% de la cuota a quienes residen en localidades con menos de 3.000 habitantes. También para quienes no superen los 28 mil euros de renta y vivan en una casa de alquiler podrán recuperar hasta 1000 euros de la renta, 1.500 si se reside en zonas rurales. Más ayudas para vivienda, concretamente para el pago de intereses de hipotecas. Los menores de 36 años podrán deducir el 25% de los intereses pagados para la compra de una vivienda habitual, con una base de deducción máxima de 1000 euros.