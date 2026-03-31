Irán amenaza con atacar empresas estadounidenses en la región como Google, Microsoft, Apple o Tesla

La Guardia Revolucionaria iraní ha anunciado este martes que atacará a empresas estadounidenses en la región a partir de este miércoles, en represalia por los ataques contra Irán. Entre las 18 empresas amenazadas, figuran algunas como Microsoft, Google, Apple, Intel, IBM, Tesla y Boeing.

"Estas empresas deben esperar la destrucción de sus respectivas unidades a cambio de cada acto terrorista en Irán, a partir de las 20:00 (hora de Teherán) del miércoles 1 de abril", ha indicado en un comunicado la Guardia Revolucionaria

En este sentido, aconseja a los empleados de estas empresas abandonar sus puestos de trabajo de inmediato para salvar sus vidas. Asimismo, insta a los residentes de la región que se encontraran en un radio de un kilómetro alrededor de dichas empresas a trasladarse a zonas seguras.

En total, son 18 las empresas incluidas en la amenaza de la Guardia Revolucionaria: Cisco, HP, Intel, Oracle, Microsoft, Apple, Google, Meta, IBM, DELL, Palantir, Nvidia, JP. Morgan, Tesla, GE, Spire Solution, G42 y Boeing.

"Han ignorado nuestras repetidas advertencias de poner fin a las operaciones terroristas", indica el comunicado. Además, destaca que los ataques perpetrados por EE. UU. e Israel en Irán han provocado la muerte de varios ciudadanos iraníes.

"Dado que el principal elemento en el diseño y seguimiento de objetivos de asesinato son las empresas estadounidenses de TIC e IA, en respuesta a estas operaciones terroristas, las principales instituciones involucradas serán consideradas a partir de ahora objetivos legítimos para nosotros", señala la Guardia Revolucionaria.

EE. UU. dice estar preparado para frustrar los ataques de Irán Poco después de este anuncio, la Casa Blanca ha respondido a las amenazas de la Guardia Revolucionaria. Asegura que Estados Unidos está preparado para frustrar cualquier ofensiva realizada por Irán. "El ejército de Estados Unidos está y estaba preparado para frenar cualquier ataque de Irán, como lo demuestra la caída del 90% en los ataques con misiles balísticos y drones por parte del régimen terrorista", ha declarado a la agencia Reuters un funcionario de la Casa Blanca que ha rechazado ser identificado.