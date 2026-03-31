Irán amenaza con atacar empresas estadounidenses en la región como Google, Microsoft, Apple o Tesla
- La Guardia Revolucionaria aconseja a los empleados de 18 empresas abandonar sus puestos de trabajo para salvarse
- La Casa Blanca responde que el ejército de Estados Unidos está preparado para frustrar cualquier ataque de Irán
La Guardia Revolucionaria iraní ha anunciado este martes que atacará a empresas estadounidenses en la región a partir de este miércoles, en represalia por los ataques contra Irán. Entre las 18 empresas amenazadas, figuran algunas como Microsoft, Google, Apple, Intel, IBM, Tesla y Boeing.
"Estas empresas deben esperar la destrucción de sus respectivas unidades a cambio de cada acto terrorista en Irán, a partir de las 20:00 (hora de Teherán) del miércoles 1 de abril", ha indicado en un comunicado la Guardia Revolucionaria
En este sentido, aconseja a los empleados de estas empresas abandonar sus puestos de trabajo de inmediato para salvar sus vidas. Asimismo, insta a los residentes de la región que se encontraran en un radio de un kilómetro alrededor de dichas empresas a trasladarse a zonas seguras.
En total, son 18 las empresas incluidas en la amenaza de la Guardia Revolucionaria: Cisco, HP, Intel, Oracle, Microsoft, Apple, Google, Meta, IBM, DELL, Palantir, Nvidia, JP. Morgan, Tesla, GE, Spire Solution, G42 y Boeing.
"Han ignorado nuestras repetidas advertencias de poner fin a las operaciones terroristas", indica el comunicado. Además, destaca que los ataques perpetrados por EE. UU. e Israel en Irán han provocado la muerte de varios ciudadanos iraníes.
"Dado que el principal elemento en el diseño y seguimiento de objetivos de asesinato son las empresas estadounidenses de TIC e IA, en respuesta a estas operaciones terroristas, las principales instituciones involucradas serán consideradas a partir de ahora objetivos legítimos para nosotros", señala la Guardia Revolucionaria.
EE. UU. dice estar preparado para frustrar los ataques de Irán
Poco después de este anuncio, la Casa Blanca ha respondido a las amenazas de la Guardia Revolucionaria. Asegura que Estados Unidos está preparado para frustrar cualquier ofensiva realizada por Irán.
"El ejército de Estados Unidos está y estaba preparado para frenar cualquier ataque de Irán, como lo demuestra la caída del 90% en los ataques con misiles balísticos y drones por parte del régimen terrorista", ha declarado a la agencia Reuters un funcionario de la Casa Blanca que ha rechazado ser identificado.
Netanyahu dice que el régimen iraní acabará cayendo
En este contexto, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha afirmado que los ataques de su país contra Irán no han concluido. "La campaña no ha terminado. Hemos hecho tambalear al régimen, caerá tarde o temprano", ha afirmado en en una intervención grabada.
Netanyahu ha manifestado su intención de "poder compartir pronto más información sobre las nuevas alianzas con países importantes de la región". "El régimen de los ayatolás ha gastado casi un billón de dólares a lo largo de los años en su inmenso esfuerzo por aniquilarnos", ha añadido.
Estados Unidos e Israel iniciaron el pasado 28 de febrero una guerra contra la República Islámica que continúa a día de hoy con ataques diarios contra Irán, y centenares de víctimas mortales civiles en ese país y también en el Líbano. Durante estas semanas, Irán ha respondido con bombardeos contra instalaciones estadounidense en la región, así como contra infraestructuras energéticas y el cierre del estrecho de Ormuz.
"La mayor parte del mundo ignoró las advertencias. Quiero decirles que hablé con líderes de Oriente Medio en reuniones secretas y públicas. Hablé con líderes de Europa, también con líderes de Estados Unidos, con presidentes estadounidenses (...) Algunos me dicen en privado: 'Primer Ministro, le entendemos; tenemos miedo de decirlo, pero le entendemos'", ha asegurado Netanyahu.
El primer ministro israelí dice haber "demostrado que el sistema de defensa de Israel es el mejor del mundo" y ha presumido de haber cambiado el "concepto de seguridad". "Muchos países recurren a nosotros y nos piden ayuda, porque saben que somos los número uno en defensa y también los número uno con nuestros ataques", se ha jactado.
En Irán han resultado dañadas más de 113.000 viviendas y comercios en lo que va de guerra, así como 307 centros sanitarios y 760 escuelas, según la Media Luna Roja. Las autoridades iraníes no han ofrecido un balance oficial de muertos desde el 5 de marzo. En esa fecha situó la cifra en 1.230 fallecidos. Sin embargo, la ONG opositora HRANA, con sede en EE.UU., ha reportado 3.492 fallecidos, entre ellos 1.574 civiles.
Por otro lado, el Ministerio de Salud libanés elevó el lunes a 1.247 los muertos en el país por ataques israelíes, entre ellos 124 niños. En los últimos días, Israel ha bombardeado hasta en tres ocasiones de forma deliberada ambulancias y centros médicos, cobrándose en estos ataques la vida de al menos 52 personas.