Pedro Martínez supera a Miki Vukovic como entrenador con más partidos en el Valencia Basket

Solo unos días después de anunciar su renovación como técnico principal del Valencia Basket hasta 2028, Pedro Martínez se ha convertido este domingo en el entrenador con más partidos en la historia del club en la Liga ACB, con 149.

Hasta el choque en Burgos, Martínez compartía la cifra con un nombre histórico del baloncesto valenciano, como es Miki Vukovic. Así, además del trabajado triunfo en el Coliseum, el entrenador catalán se lleva por delante otra estadística, en una temporada en la que sigue batiendo récords.

Darius Thompson, Pedro Martínez y Sergio De Larrea en un partido de esta temporada QUIQUE MARTÍN / AGENCIA EFE

El mejor porcentaje de victorias Pedro Martínez tiene en su haber el mejor porcentaje de victorias de la entidad (73,6%) entre los técnicos que han completado al menos una temporada en Liga Endesa. No en vano, ha superado el 70% de triunfos en cada uno de sus cuatro cursos en el banquillo taronja. Martínez ha dirigido en dos etapas al Valencia Basket: entre 2015 y 2017 y desde 2024. Es el único entrenador en la historia del club capaz de levantar más de un título: la Supercopa de 2025 y la Liga Endesa 2016-17. Sus logros no se limitan a Valencia: es también líder histórico en partidos dirigidos del BAXI Manresa (349 encuentros) y acumula un impresionante total de victorias en el Dreamland Gran Canaria (161), consolidando su reputación como uno de los entrenadores más exitosos del baloncesto español contemporáneo. El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martinez, saluda junto al equipo en las celebracions por el título de Liga de 2017 KAI FÖRSTERLING / AGENCIA EFE