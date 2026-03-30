Pedro Martínez supera a Miki Vukovic como entrenador con más partidos en el Valencia Basket
- El técnico catalán acumula 149 encuentros en la Liga, superando al mítico Miki Vukovic
- Badio, Pradilla y Puerto también han roto diferentes estadísticas esta jornada
Solo unos días después de anunciar su renovación como técnico principal del Valencia Basket hasta 2028, Pedro Martínez se ha convertido este domingo en el entrenador con más partidos en la historia del club en la Liga ACB, con 149.
Hasta el choque en Burgos, Martínez compartía la cifra con un nombre histórico del baloncesto valenciano, como es Miki Vukovic. Así, además del trabajado triunfo en el Coliseum, el entrenador catalán se lleva por delante otra estadística, en una temporada en la que sigue batiendo récords.
El mejor porcentaje de victorias
Pedro Martínez tiene en su haber el mejor porcentaje de victorias de la entidad (73,6%) entre los técnicos que han completado al menos una temporada en Liga Endesa. No en vano, ha superado el 70% de triunfos en cada uno de sus cuatro cursos en el banquillo taronja.
Martínez ha dirigido en dos etapas al Valencia Basket: entre 2015 y 2017 y desde 2024. Es el único entrenador en la historia del club capaz de levantar más de un título: la Supercopa de 2025 y la Liga Endesa 2016-17.
Sus logros no se limitan a Valencia: es también líder histórico en partidos dirigidos del BAXI Manresa (349 encuentros) y acumula un impresionante total de victorias en el Dreamland Gran Canaria (161), consolidando su reputación como uno de los entrenadores más exitosos del baloncesto español contemporáneo.
Noche de récords para el Valencia Basket
El récord de Pedro Martínez no ha sido el único que se ha conseguido en esta jornada. Josep Puerto, ha entrado en el Top 10 de jugadores toronja en Liga Endesa con 192 partidos, superando a Bernard Hopkins. El de Almussafes lleva acumulando partidos desde hace casi una década, cuando debutó con l primer equipo en la temporada 2016-2017.
Además, Jaime Padilla ha llegado a los 200 partidos en ACB. Lo ha hecho en 6 temporadas vistiendo la camiseta de Valencia Basket, lo que le convierte en el 9º jugador histórico en alcanzar esa cifra. A esos 200 hay que añadir los 10 que dispituó en dos temporadas con el Zaragoza.
Por último Brancou Badio, con su 4/9 en triples de esta jornada, ha superado los 200 en Liga Endesa tras cinco temporadas y media en la liga española vistiendo las camisetas de Barça, BAXI Manresa y las dos últimas con Valencia Basket.