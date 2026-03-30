La huelga de Groundforce amaga con complicar la Semana Santa en el Aeropuerto de Bilbao

La primera jornada de huelga de los trabajadores de Groundforce, la empresa de asistencia en tierra (handling), ha comenzado a dejar sentir sus efectos en el Aeropuerto de Loiu. Aunque el paro coincide con el crítico inicio de la Operación Salida de Semana Santa, el impacto masivo ha sido contenido gracias a unos servicios mínimos del 90% decretados por el Ministerio de Transportes.

Retrasos y horarios de los paros A pesar de la alta cobertura de servicios mínimos, los primeros vuelos de la mañana ya han registrado demoras de hasta 90 minutos. El calendario de paros es de carácter indefinido y se concentrará todos los lunes, miércoles y viernes en tres franjas horarias estratégicas: Mañana: de 05:00 a 07:00.

de 05:00 a 07:00. Tarde: de 11:00 a 17:00.

de 11:00 a 17:00. Noche: de 22:00 a 00:00.

El origen de la disputa: el incumplimiento del IPC El conflicto no es nuevo y llega tras meses de negociaciones estancadas. El punto de fricción es el cierre de la actualización salarial vinculada al coste de la vida. Según denuncian desde el comité, la empresa se niega a aplicar lo pactado en el convenio colectivo vigente. "Estamos haciendo esta huelga porque nos vemos con una merma salarial y no era lo que estaba pactado", explica Lohitzune Gutiérrez, representante de CCOO Groundforce Euskadi. La portavoz sindical aclara que la reclamación es clara y directa. "Se cerró un IPC del 7,84% para todos los trabajadores y la empresa se niega a abonarlo". Este desacuerdo ha llevado a la plantilla a una protesta indefinida que no solo afecta a Bilbao, sino que se extiende a toda la red de aeropuertos españoles donde opera la compañía. ““

¿A qué viajeros afecta? Groundforce gestiona aproximadamente el 30% del volumen de trabajo en Loiu, encargándose de la facturación, el embarque y la gestión de equipajes para 14 aerolíneas específicas. Las compañías a las que Groundforce dan servicio son Air Arabia, Air Europa, Air France, Austrian, Brussels, KLM, Lufthansa, Norwegian, SAS, Smartwings, Swiss Air, TAP, Turkish Airlines y Wizz Air. Por el contrario, los pasajeros de las aerolíneas con mayor presencia en el aeródromo vizcaíno, como Vueling o Volotea, pueden respirar tranquilos, ya que estas operadoras no dependen de los servicios de Groundforce.