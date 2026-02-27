La Ertzaintza detiene en Vitoria a dos hombres acusados de tráfico ilegal de personas
- Un control de tráfico rutinario en la A-1 propició el hallazgo de 15 personas que viajaban en condiciones de insalubridad
- Los detenidos, que tenían antecedentes penales y eran menores de 25 años, pasarán a disposición judicial
Los hechos ocurrieron a las 3:30 de la madrugada del jueves en la autovía A-1, en el término municipal de Vitoria-Gasteiz, según ha informado el Departamento de Seguridad.
La Unidad Territorial de Tráfico detuvo a una furgoneta con matrícula portuguesa en un control de transportes rutinario.
Al inspeccionar el vehículo descubieron a quince personas cuando el máximo permitido en este tipo de vehículos es de nueve pasajeros.
Un billete para llegar a Portugal
Los ocupantes estaban hacinados y en malas condiciones de salubridad. Además, la mayoría de ellos no portaban documentación y todo apunta a que habrían pagado una determinada cantidad de dinero para llegar a Portugal de manera irregular.
Detenidos reincidentes
No es la primera vez que los detenidos se veían las caras con la policía vasca.
El hombre que conducía la furgoneta, de tan sólo 24 años, había sido detenido el año pasado en Villabona (Álava) por tráfico ilegal de migrantes.
El copiloto, dos años menor, también tenía antecentes por haber infringido la Ley de Extrangería.