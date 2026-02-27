La Ertzaintza detiene en Vitoria a dos hombres acusados de tráfico ilegal de personas

Los hechos ocurrieron a las 3:30 de la madrugada del jueves en la autovía A-1, en el término municipal de Vitoria-Gasteiz, según ha informado el Departamento de Seguridad.

La Unidad Territorial de Tráfico detuvo a una furgoneta con matrícula portuguesa en un control de transportes rutinario.

Al inspeccionar el vehículo descubieron a quince personas cuando el máximo permitido en este tipo de vehículos es de nueve pasajeros.

Un billete para llegar a Portugal Los ocupantes estaban hacinados y en malas condiciones de salubridad. Además, la mayoría de ellos no portaban documentación y todo apunta a que habrían pagado una determinada cantidad de dinero para llegar a Portugal de manera irregular.