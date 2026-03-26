La familia de Amaya Zabarte reclama justicia y recurrirá el archivo provisional de la causa

Archivada provisionalmente la causa contra la Ertzaintza por la carga en la que resultó herida en la cabeza Amaya Zabarte, aficionada de la Real Sociedad, su familia ha anunciado que recurrirá la decisión judicial. Ahora será la Audiencia Provincial quien decida si la jueza instructora tiene razón al archivar el caso o, por el contrario, existen indicios suficientes para llevarlo a juicio. "Si algo tenemos claro es que hay indicidos más que sufiencientes para ir a juicio y obviamente vamos a recurrir", dice Joseba Novoa, marido de Zabarte.

El proyectil de foam

El 5 de marzo de 2024 es un día que Amaya Zabarte y su familia jamás olvidarán. La aficionada de la Real Sociedad denunció haber sido alzanzada por un pelotazo durante una carga policial de la Ertzaintza en las inmediaciones de Anoeta el día que la Real Sociedad se enfrentaba al Paris Saint Germain en un partido de Champios League.

El caso ya acumula dos archivos provisionales. La primera vez se sobreseyó porque no se había identificado al autor de los hechos, aunque la Audiencia de Gipuzkoa revocó esa decisión en noviembre de 2024 tras el recurso de la defensa de Zabarte y ordenó continuar con las diligencias. "La instrucción es un sin sentido. Al día siguiente de lo que le hicieron a Amaya, la juez deniega que se le haga una valoración forense y al quinto día cierra el caso porque son lesiones leves y no hay autor conocido", explica Novoa.

En el auto, la jueza justifica el sobreseimiento de la causa sosteniendo que "es imposible determinar que el impacto que causó las graves lesiones" a Zabarte "fuera un proyectil de foam" disparado por agentes de la Ertzaintza. Además, añade que "en el caso de que se pudiera determinar, no hay indicio alguno contra ningún agente concreto de los investigados para imputarle dicho supuesto disparo".

"Viendo cómo ha ido toda la instrucción con la jueza, dábamos por hecho que podía hacerlo", lamenta Novoa, marido de Zabarte. "Cuando el atestado dice que hacen la carga porque se les están lazando objetos, ya se desmonta ahí el relato porque en las imágenes se ve que la gente está pasando tranquilamente hacia el estadio", explica.

El informe forense confirma que Amaya Zabarte sufrió un fuerte impacto en la zona lateral izquierda de la cabeza, a la altura del oído, que le provocó lesiones graves. Sin embargo, en ningún momento, recoge el auto, se ha podido acreditar que ese impacto fuera causado por un proyectil de foam.

"El auto sólo se ha basado en lo que dicen los agentes. También algo tienen que decir los testigos que aseguran que hubo detonación", lamenta Novoa.