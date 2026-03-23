Detenidas 10 personas y embargados casi 3 millones en bienes en una operación contra el tráfico ilegal de angulas

La Guardia Civil, en colaboración con la Gendarmería Nacional Francesa, ha desmantelado una organización criminal dedicada al tráfico ilegal de angulas (crías de anguila europea). Se trata de una especie protegida y en estado crítico de conservación, muy cotizada en el mercado negro asiático.

La operación internacional, denominada Putzua ('el pozo' o 'el charco', traducido al español), ha supuesto la detención de 10 personas, cuatro en Gipuzkoa y seis en el sur de Francia. Durante los registros, los agentes han incautado más de 400 kilos de angulas. Sin ningún tipo de control sanitario o trazabilidad, la mercancia incautada no era apta para el consumo humano.

La investigación, iniciada a principios de 2025, detectó una red de pescadores furtivos asentada entre el País Vasco y el sur de Francia que, reiteradamente, omitía la declaración de capturas, rompiendo así la cadena de trazabilidad.

Parte de esas angulas eran vendidas a una empresa española para su distribución ilegal dentro del territorio nacional. El resto de la mercancía estaba destinada al mercado negro asiático, donde el kilo puede alcanzar los 5.000 euros.

Incautaciones en España y Francia En territorio español se realizaron registros en sedes empresariales, viveros y domicilios de Gipuzkoa. Tal y como apunta una información del Ministerio del Interior, los agentes intervinieron 28 kg de angulas vivas, 407 kg de angulas congeladas y 65.000 euros en efectivo de procedencia no justificada. En Francia, la Gendarmería llevó a cabo seis registros y seis detenciones, incautando 10 kg de angulas congeladas y 13.000 euros en efectivo. Además, se han bloqueado activos bancarios por valor de 416.000 euros y se han embargado fincas y vehículos por un importe total de 2,78 millones de euros.

Una especie al borde de la extinción La anguila europea figura en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) en situación crítica. También está incluida en el Apéndice II de la Convención CITES, que prohíbe su exportación fuera de la Unión Europea. Precisamente la alta demanda en Asia ha convertido el tráfico de angulas en un negocio altamente lucrativo para grupos criminales especializados en el contrabando de lotes vivos.

Coordinación europea La investigación ha sido ejecutada conjuntamente por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) del Seprona de la Guardia Civil y la Oficina Central de Lucha contra las Amenazas al Medio Ambiente y la Salud Pública de la Gendarmería Francesa. La coordinación internacional se ha realizado mediante una Orden Europea de Investigación, con el respaldo de EUROPOL, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria de la Comisión Europea. Las diez personas detenidas están siendo investigadas por delitos contra la fauna, blanqueo de capitales y contra la salud pública. La mercancía intervenida ha sido destruida al no cumplir ninguna garantía sanitaria. Con esta operación, las autoridades españolas y francesas dan un golpe contundente al tráfico ilegal de una de las especies más amenazadas del continente y frenan un negocio que ponía en riesgo tanto la biodiversidad como la salud pública.