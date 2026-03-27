Pradales se reúne este viernes con Sánchez en La Moncloa para avanzar el traspaso de competencias a Euskadi

El lehendakari, Imanol Pradales, acude este viernes a La Moncloa para reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dentro de la Comisión Bilateral de Cooperación. Las consecuencias que está teniendo en las empresas vascas la guerra de Irán, además del tema de la migración y la reiterada demanda de que Euskadi sea considerada 'frontera Norte' y así como la incidencia de la huelga de médicos son algunos de los asuntos que abordarán. Las transferencias y la reestructuración de la deuda de Tubos Reunidos serán otras cuestiones que estarán sobre la mesa. Así lo ha explicado la portavoz del Gobierno Vasco, Maria Ubarretxena, en la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno.

Pradales realizó un viaje a Bruselas y reunió al Grupo para la Defensa Industrial para escuchar lo que las partes implicadas tenían que decir sobre el conflicto en Oriente. Además, envió un decálogo de medidas a Sánchez. Ubarretxena ha recordado que, junto al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, emplazaron a Sánchez a convocar "un foro específico para tratar esta cuestión".

"Ese foro no se produjo y el Lehendakari va a aprovechar ahora la Comisión Bilateral de Cooperación para trasladarle ese decálogo, para hablar sobre las medidas y para hablar sobre este tema que es tan importante, tan crucial y que tanto nos preocupa", ha aegurado. Por otro lado, la portavoz del Ejecutivo vasco ha mostrado la "gran preocupación" en el sistema vasco de salud por las huelgas de los profesionales y el hecho de que la ministra de Sanidad, Mónica García, "no esté sabiendo darle respuesta" a este tema de los paros de los médicos.