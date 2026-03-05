El lehendakari convoca una reunión de urgencia del Grupo de Defensa Industrial ante la guerra en Irán

El Lehendakari, Imanol Pradales, convoca para el próximo miercoles una reunión de urgencia del Grupo para la Defensa Industrial para abordar con el conjunto de instituciones, sindicatos, clústeres y empresas afectadas la situación de conflicto bélico en Oriente Medio.

La guerra conjunta de EEUU e Israel contra Irán está teniendo consecuencias que van más allá de los países involucrados.

Una amenaza para la industria vasca

Pradales, que se encuentra de viaje oficial en Bruselas, afirma que este conflicto supone "la mayor amenaza energética y logística para la industria vasca" desde la guerra de Ucrania.

El lehendakari subraya, asimismo, que hay que "preparar (...) un paquete de medidas de contingencia ante la posibilidad" de que el conflicto se prolongue "durante meses"