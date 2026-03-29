Las mujeres luchan por la igualdad en las cofradías: "No nos toman por iguales sino por subordinadas"

Todavía cuesta ver a mujeres tomando protagonismo en Semana Santa, donde casi siempre ejercen roles secundarios en las cofradías. Es una lucha que tienen, la de la igualdad, que sigue lejos por llegar, tal y como se ha demostrado recientemente tras el veto a la participación de féminas en la Cofradía de la Purísima Sangre de Sagunto, en Valencia. Pero ellas reivindican su derecho a estar presentes en igualdad de condiciones y defienden que las tradiciones se pueden y se deben cambiar.

Es el caso de Adela Utrera, una pionera que en 2003 se convirtió tras una votación en la primera mujer que llevó un trono en Semana Santa, entre 210 hombres. Ante los micros de TVE, recuerda el "debate social" que surgió entonces: "El ser humano tiene miedo a lo desconocido, a lo nuevo, y eso era un salto". Fue todo un hito, tal y como lo recuerda, para avanzar en "la igualdad".

03.36 min Semana Santa en Sagunto: "Nos pertenece a todos y a todas"

En la Semana Santa del siguiente año, entró otra mujer en la Cofradía del Cristo de la Buena Muerte, y así sucesivamente hasta que pudo acceder su hija Adela también varios años después. "En nuestra casa, siempre se nos ha inculcado que lo que quieras hacer, puedes hacerlo y eso no va a ser menos en la cofradía", expone.

A lo largo de dos décadas, se han dado algunos casos con congregaciones propias, mujeres costaleras, priostes (un cargo similar a un coordinador) o priores.

"Por el hecho de ser la primera priora, pues hasta yo misma estuve sorprendida", relata a TVE Mari Mar Ganuza, priora de la Hermandad de la Pasión del Señor.