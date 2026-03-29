Un incendio en Murcia quema 400 hectáreas y obliga a evacuar a 80 scouts y a activar a la UME

Un incendio forestal declarado este mediodía en el parque natural de Sierra Espuña, en Murcia, avivado por un viento fuerte, ha quemado ya unas 400 hectáreas y ha obligado a desalojar a un grupo de 80 scouts y 14 monitores y a intervenir a la Unidad Militar de Emergencias (UME).

El primer incendio forestal importante de este año en España ha comenzado sobre las dos de la tarde en el paraje del Llano de las Cabras (Totana) y el fuerte viento en la zona ha provocado la rápida propagación del fuego, por lo se ha activado el nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencia para Incendios Forestales (Plan Infomur).

Según han informado a Efe fuentes de la Delegación del Gobierno en Murcia, por precaución se ha desalojado de la finca Caruana, en Totana, a un grupo scout conformado por 80 niños y 14 monitores, y también ha sido necesario evacuar una granja de vacas.