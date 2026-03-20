La Fiscalía de Castilla y León archiva las denuncias contra Mañueco por los incendios forestales del verano

La Fiscalía de Castilla y León ha tomado la decisión de archivar dos denuncias que habían sido presentadas contra el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Según informaciones contrastadas por RTVE, el Ministerio Público considera que no existen pruebas suficientes para hablar de un delito en la gestión de los incendios que afectaron a la provincia de León el pasado verano.

Las denuncias archivadas se centraban en dos focos: una presentada por un particular sobre el incendio de Las Médulas y otra del colectivo "Aire Limpio". Esta última asociación señalaba posibles delitos como el de prevaricación o el de no haber prestado el auxilio necesario debido a lo que consideraban una falta de actuación por parte de la administración. Sin embargo, el fiscal superior, Santiago Mena, ha explicado a la agencia EFE que no se aprecia una responsabilidad penal clara en estos hechos.

Investigación de la Fiscalía Para llegar a esta conclusión, la Fiscalía ha realizado una investigación compleja en la que se han analizado informes de la Guardia Civil (Seprona), de la propia Junta de Castilla y León y testimonios de alcaldes de las zonas quemadas. La Fiscalía abre una investigación tras una denuncia contra Mañueco por los incendios en El Bierzo RTVE.es Según detalla EFE, los investigadores han concluido que los responsables políticos no tuvieron nada que ver con el origen del fuego. Además, la Fiscalía ha señalado que es muy difícil saber si el daño habría sido menor con más medios de extinción.