La Fiscalía de Castilla y León archiva las denuncias contra Mañueco por los incendios forestales del verano
- El Ministerio Público no ve indicios de delito en la gestión de los fuegos que afectaron a León
- El consejero Suárez-Quiñones declara a RTVE que se actuó correctamente ante un hecho excepcional
La Fiscalía de Castilla y León ha tomado la decisión de archivar dos denuncias que habían sido presentadas contra el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones.
Según informaciones contrastadas por RTVE, el Ministerio Público considera que no existen pruebas suficientes para hablar de un delito en la gestión de los incendios que afectaron a la provincia de León el pasado verano.
Las denuncias archivadas se centraban en dos focos: una presentada por un particular sobre el incendio de Las Médulas y otra del colectivo "Aire Limpio". Esta última asociación señalaba posibles delitos como el de prevaricación o el de no haber prestado el auxilio necesario debido a lo que consideraban una falta de actuación por parte de la administración. Sin embargo, el fiscal superior, Santiago Mena, ha explicado a la agencia EFE que no se aprecia una responsabilidad penal clara en estos hechos.
Investigación de la Fiscalía
Para llegar a esta conclusión, la Fiscalía ha realizado una investigación compleja en la que se han analizado informes de la Guardia Civil (Seprona), de la propia Junta de Castilla y León y testimonios de alcaldes de las zonas quemadas.
Según detalla EFE, los investigadores han concluido que los responsables políticos no tuvieron nada que ver con el origen del fuego. Además, la Fiscalía ha señalado que es muy difícil saber si el daño habría sido menor con más medios de extinción.
"No hubo pasividad"
En declaraciones conseguidas por RTVE, el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha mostrado su satisfacción con la decisión judicial. Suárez-Quiñones ha destacado que la Fiscalía reconoce ahora que "no hubo pasividad" y que se tomaron las medidas necesarias ante lo que fue un "suceso extraordinario" por la cantidad de incendios simultáneos.
El consejero también ha insistido ante los periodistas en que fue una situación "absolutamente imprevisible" y que ahora toca trabajar unidos para estar mejor preparados en el futuro.
Por otro lado, RTVE también ha podido confirmar que el presidente Alfonso Fernández Mañueco no ha hecho ninguna mención a este archivo de las denuncias durante su discurso en la Junta Directiva de su partido.
Mientras tanto, la situación judicial no ha terminado por completo: aunque la Fiscalía también archivó una tercera denuncia presentada por Podemos, esta formación política ha decidido llevar sus quejas directamente ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que ahora deberá decidir si admite el caso o no.