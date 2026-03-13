Un muerto y un herido en un incendio en el ático de un edificio en Murcia

Una persona ha muerto en un aparatoso incendio en el ático de un edificio de seis plantas en Murcia. Hay al menos otra persona herida. En el siniestro se ha confirmado el fallecimiento de una persona de la tercera edad, además de dos perros que se encontraban en el interior.

El fallecido, de 102 años, es suegro del periodista y exalto cargo del Gobierno regional José Antonio Ruiz Vivo, que se encuentra en el lugar de los hechos junto a su familia mientras se ordena el levantamiento del cadáver.

El fuego se ha producido en el ático del bloque de la calle Las Palmas, en el barrio de San Antón, pasadas las 20.00 horas, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias 112. A la zona se han desplazado varias dotaciones de bomberos y de la Policía Local.

Un testigo que se encontraba en la zona afirma que los bomberos por el momento han evacuado a una persona herida. Las personas no han podido salir por las puertas y ventanas debido a cristales que estaban cayendo desde los pisos más altos; tuvieron que salir por el sótano de la edificación.

La unidad de viviendas se encuentra encima de un SuperDumbo que ha sido evacuado por la peligrosidad del fuego. De acuerdo con los vecinos, en el edificio permanece una persona minusválida que no puede ser evacuada por los bomberos que han optado por frenar las llamas antes de que alcancen a la persona.

La hija de la persona minusválida afirma que su padre no ha querido abandonar la vivienda, en un cuarto piso, a pesar del incendio. Un vecino ha insistido en ayudarlo y sacarlo por sus medios pero el hombre se ha negado.

El Centro de Coordinación de Emergencias ha informado, por su parte, de que junto al fallecido han sido atendidas varias personas por crisis de ansiedad

En estos momentos los bomberos se encuentran verificando con sus linternas si el fuego está sofocado. Al lugar de los hechos se trasladaron, también, dos ambulancias.