Unai Sordo sobre el plan anticrisis en Panorama Regional: “exigiremos medidas adicionales para proteger la renta de las familias”

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, considera que las medidas propuestas por el Gobierno para paliar la subida de precios del petróleo y del combustible a raíz de la guerra en Oriente Medio “no son suficientes” porque el paquete va dirigido expresamente a los sectores productivos directamente impactados. El líder sindical cree que la profundidad y la duración del conflicto “hará que el conjunto de los precios al consumo se vea afectado”. Por eso, exigirá al ejecutivo central medidas adicionales para proteger las rentas de las familias.

Entre estas medidas está garantizar la gratuidad del transporte público mientras dure la crisis y una transferencia de rentas a través del IRPF a las familias con ingresos inferiores a la media, para que puedan hacer frente al incremento de los precios.

02.21 min Entrevista a Unai Sordo en Panorama Regional

Así se ha pronunciado en una entrevista en Panorama Regional, antes de acudir a la asamblea que el sindicato ha celebrado en Oviedo con el objetivo de “activar al sindicato” de cara a la negociación colectiva y la pugna por los salarios.

Asamblea de CCOO en Oviedo