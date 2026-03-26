Unai Sordo sobre el plan anticrisis en Panorama Regional: “exigiremos medidas adicionales para proteger la renta de las familias”
- En Asturias, ve futuro en sectores estratégicos como el metal o la defensa
- El secretario general ha participado en una asamblea de CCOO en Oviedo
El secretario general de CCOO, Unai Sordo, considera que las medidas propuestas por el Gobierno para paliar la subida de precios del petróleo y del combustible a raíz de la guerra en Oriente Medio “no son suficientes” porque el paquete va dirigido expresamente a los sectores productivos directamente impactados. El líder sindical cree que la profundidad y la duración del conflicto “hará que el conjunto de los precios al consumo se vea afectado”. Por eso, exigirá al ejecutivo central medidas adicionales para proteger las rentas de las familias.
Entre estas medidas está garantizar la gratuidad del transporte público mientras dure la crisis y una transferencia de rentas a través del IRPF a las familias con ingresos inferiores a la media, para que puedan hacer frente al incremento de los precios.
Así se ha pronunciado en una entrevista en Panorama Regional, antes de acudir a la asamblea que el sindicato ha celebrado en Oviedo con el objetivo de “activar al sindicato” de cara a la negociación colectiva y la pugna por los salarios.
El futuro laboral en sectores clave de Asturias, según Unai Sordo
En su reunión con el CEO de ArcelorMittal en Asturias, Philippe Meyran, el secretario general de CCOO ha expresado la necesidad de concretar y afianzar las decisiones de inversión de la empresa en el Principado. “Tanto los PERTE como los fondos Next Generation se han puesto encima de la mesa para permitir la transformación del sector energético”, por eso Unai Sordo considera que esta es una “buena oportunidad para asentar la inversión en el territorio y generar y garantizar el empleo”.
En cuanto a la minería, cree que los procesos de transición justa, como el Plan de Cierre de la minería no competitiva, deben servir para concretar inversiones que generen puestos de trabajo en las Cuencas Mineras.
En materia de defensa, opina que se debe “escalar una política europea que garantice un marco autónomo de seguridad” y, en ese terreno, hay “industrias en España y en Asturias que podrían verse beneficiadas”. El objetivo, dice, es reducir la dependencia de terceros países, particularmente de Estados Unidos.