La mujer y el tío de la bebé arrojada a la basura en Porto Cristo, condenados a prisión permanente revisable

La presidenta del Tribunal del Jurado de la Audiencia de Palma ha condenado a prisión permanente revisable por un delito de asesinato a la madre del bebé de unas 26 o 27 semanas que en noviembre de 2023 fue arrojado a un contenedor de Porto Cristo (Mallorca) tras nacer en un coche. La sentencia también recoge por el mismo delito la condena a prisión permanente revisable para el cuñado de la principal acusada, que arrojó a la recién nacida a la basura, mientras la pareja de este, hermana de la madre condenada, deberá pagar una multa de 5.400 euros por el delito de omisión del deber de socorro.

En su objeto del veredicto, el jurado popular emitió un veredicto de culpabilidad por unanimidad contra Y.M.L., madre de la bebé fallecida, y contra su cuñado G.P.Z por los hechos ocurridos la tarde del 2 de noviembre de 2023 en la calle L'Aterratge de Porto Cristo. De acuerdo con los hechos probados, la madre inició el parto dentro del coche mientras se dirigían al hospital, en presencia de su cuñado y de su hermana. Tras el alumbramiento, entregó a la recién nacida a su acompañante, que salió del vehículo y la arrojó a un contenedor de basura cercano.

El tribunal subraya que ambos acusados conocían la situación de la menor y, pese a ello, decidieron deshacerse de ella, "privándola de cualquier asistencia médica". La bebé, que era una gran prematura, falleció de una parada cardiorrespiratoria asociada a la falta de cuidados y a las condiciones en las que fue abandonada.

Tras comprobar que la recién nacida estaba viva, la madre acordó con su acompañante deshacerse de ella. El fallo considera probado que ambos eran plenamente conscientes de que la bebé había nacido con vida y, pese a ello, decidieron arrojarla al contenedor, donde fue abandonada sin asistencia médica.

No pidieron ayuda en ningún momento Durante el juicio, una testigo relató haber visto cómo G.P.Z. depositaba un bulto en el contenedor, mientras que agentes de Policía Local localizaron poco después a la bebé dentro de una caja con restos de sangre y ropa, por lo que fue trasladada al hospital de Llevant, donde no pudo ser reanimada. Los acusados de abandonar a la bebé no pidieron ayuda en ningún momento, pese a que el hospital más cercano se encontraba a escasa distancia, lo que el tribunal considera relevante para apreciar la intencionalidad de la conducta. La resolución también recoge que la madre había acudido dos días antes al servicio de Urgencias del hospital de Manacor, donde se le informó de que estaba embarazada de más de 25 semanas, sin que constaran complicaciones en ese momento que hicieran prever un parto inminente.